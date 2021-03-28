В Северодонецке произошел конфликт между водителем и пешеходами: причастен полицейский
На Луганщине днем 27 марта между водителем авто и несколькими пешеходами произошел конфликт. Одним из участников оказался полицейский.
Источник:полиция Луганской области
Правоохранитель не был на службе во время конфликта. Он находился в отпуске.
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Конфликт с полицейским в Северодонецке: что известно
- Информации о том, что произошло, пока мало.
- Известно, что участие полицейского выяснилось на месте конфликта. Туда направили следователей Северодонецкого отделения полиции.
- На место происшествия немедленно вызвали сотрудников ГБР.
- По данному факту начальник ГУНП в Луганской области назначил служебное расследование.
Инциденты с полицейскими: последние случаи
- В Первомайске 26 марта водитель Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем Ford Tranzit и грузовиком Volvo FH 12.460. В результате ДТП в больницу попала 6-месячная девочка. За рулем Mercedes-Benz находился 26-летний полицейский.
- В Краматорске сержанта полиции подозревают в безосновательном применении силы против ребенка. Инцидент произошел во время выяснения обстоятельств ДТП: ребенок-пассажир решил уйти с места аварии. Правоохранитель догнал ребенка и повалил на землю. Он заломил пассажиру руки и принудительно вернул на место ДТП.
- В Киеве сотрудник полиции охраны несколько раз ударил посетительницу. Женщина отказывалась выполнять карантинные ограничения и надеть маску.
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