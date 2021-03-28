На Луганщине днем 27 марта между водителем авто и несколькими пешеходами произошел конфликт. Одним из участников оказался полицейский.

Правоохранитель не был на службе во время конфликта. Он находился в отпуске.

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Конфликт с полицейским в Северодонецке: что известно

Информации о том, что произошло, пока мало.

Известно, что участие полицейского выяснилось на месте конфликта. Туда направили следователей Северодонецкого отделения полиции.

На место происшествия немедленно вызвали сотрудников ГБР.

По данному факту начальник ГУНП в Луганской области назначил служебное расследование.

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