В Северодонецке мужчина напал на правоохранителя с ножом. Бойцу батальона "Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова" нанесли несколько ударов в грудную клетку. Жизнь полицейскому спас бронежилет.

После обеда 3 марта в Северодонецке патрульный наряд остановил мужчину и женщину. Пара вела себя подозрительно.

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Жизнь правоохранителю спас бронежилет

Однако просьба полицейских показать документы вызвала неадекватную реакцию. 29-летний мужчина достал нож и ударил несколько раз одного из правоохранителей в грудь. К счастью, боец "Луганска-1" был в бронежилете.

Даже во время задержания мужчина продолжал размахивать ножом, пытаясь ранить силовиков. Последним пришлось применить силу.

Раненый полицейский находится в больнице

На место инцидента прибыло руководство Нацполиции в Луганской области, представители прокуратуры, оперативные сотрудники и эксперты.

Важно! Раненого полицейского доставили в больницу. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.