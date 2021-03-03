С ножом на полицейского: в Северодонецке напали на бойца батальона "Луганск-1"
В Северодонецке мужчина напал на правоохранителя с ножом. Бойцу батальона "Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова" нанесли несколько ударов в грудную клетку. Жизнь полицейскому спас бронежилет.
Источник:Телеграм МВ.Д Украины
После обеда 3 марта в Северодонецке патрульный наряд остановил мужчину и женщину. Пара вела себя подозрительно.
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Жизнь правоохранителю спас бронежилет
Однако просьба полицейских показать документы вызвала неадекватную реакцию. 29-летний мужчина достал нож и ударил несколько раз одного из правоохранителей в грудь. К счастью, боец "Луганска-1" был в бронежилете.
Даже во время задержания мужчина продолжал размахивать ножом, пытаясь ранить силовиков. Последним пришлось применить силу.
Раненый полицейский находится в больнице
На место инцидента прибыло руководство Нацполиции в Луганской области, представители прокуратуры, оперативные сотрудники и эксперты.
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