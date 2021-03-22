По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европа не заинтересована в завершении строительства "Северного потока-2". Газопровод усилит российскую агрессию.

Если газопровод в обход Украины все-таки достроят, то Россия будет получать большие прибыли. Об этом Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt.

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Благодаря этим прибылям Кремль сможет финансировать агрессию в Украине. По словам Шмыгаля, собственно, это не может совпадать с интересами Европы.

Заметим, ранее Шмыгаль заявлял, что "Северный поток-2" – это коммерчески нецелесообразный проект. Дело в том, что украинская ГТС вполне может транспортировать 140 миллиардов кубометров газа. Поскольку это кратчайший путь транспортировки газа в Европу, соответственно – самый дешевый.

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