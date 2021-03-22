"Северный поток-2" усилит агрессию России, – Шмыгаль
По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Европа не заинтересована в завершении строительства "Северного потока-2". Газопровод усилит российскую агрессию.
Источник:DW
Если газопровод в обход Украины все-таки достроят, то Россия будет получать большие прибыли. Об этом Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt.
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Благодаря этим прибылям Кремль сможет финансировать агрессию в Украине. По словам Шмыгаля, собственно, это не может совпадать с интересами Европы.
Заметим, ранее Шмыгаль заявлял, что "Северный поток-2" – это коммерчески нецелесообразный проект. Дело в том, что украинская ГТС вполне может транспортировать 140 миллиардов кубометров газа. Поскольку это кратчайший путь транспортировки газа в Европу, соответственно – самый дешевый.
"Северный поток-2": последние новости
- Несмотря на санкции США, Россия планирует достроить "Северный поток-2" к сентябрю 2021 года.
- Германия обратилась к США и пообещала усилить поддержку Украины. Однако взамен просят дать возможность завершить строительство проекта.
- Хотя в немецкой партии "Зеленых" заявили, что после выборов в Бундестаг намерены окончательно остановить строительство "Северного потока-2".
- Издание Bloomberg писало, что президент США Джо Байден планирует новые санкции, которые окончательно заблокируют газопровод. Кроме того, СМИ отмечали, что Байден против "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией.
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