"Северный поток-2" стал очень токсичным, компании массово выходят из проекта, – Коболев
Андрей Коболев считает, что есть большая вероятность того, что российский газопровод "Северный поток-2" не удастся достроить из-за санкций правительства США. Однако Украина готова и к другому варианту развития событий, по которому трубопровод все-таки завершат.
Источник:"Новое время"
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" рассказал в интервью изданию. По его словам, есть шанс, что "Северный поток-2" все же не достроят.
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Какие перспективы у газопровода
Я считаю, что санкции, которые были введены американским правительством, эффективно работают. Мы видим, как компании одна за другой выходят из этого проекта: страховые компании, крупные нефтегазовые компании останавливают финансирование,
– отметил Коболев.
Он добавил, что "Северный поток-2" уже стал настолько токсичным, что для частных компаний он дает больший негатив, чем позитив.
Глава правления "Нафтогаза" обратил внимание, что в то же время существует жесткая принципиальная позиция Германии относительно этого, там любой ценой хотят завершить проект.
Готовность Украины ко всем сценариям
Однако Украина готова и к наихудшему сценарию, при котором газопровод достроят и запустят.
Мы в "Нафтогазе" к нему готовились. И подготовили неплохо страну. Мне кажется, что отсутствие газового кризиса при всех попытках "Газпрома" и России доказывает, что мы готовы,
– объяснил он.
Глава правления компании подчеркнул: важней всего, чтобы Украина теперь не сбавляла темп и продолжала двигаться по пути реформ газового рынка.
Строительство "Северного потока-2": последние новости
- Это – газопровод длиной более 1 200 километров, который Россия строит в обход Украины. Сейчас он готов уже примерно на 90%.
- Строительство газопровода прекращали из-за санкций США. Несмотря на это, работы возобновили в конце 2020 года.
- "Газпром" хотел ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию уже в 2021 году. Завершить работы в водах Дании планировали в апреле. В феврале трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы в Дании. Однако уже в конце февраля США ввели санкции против "Фортуны".
- Кроме того, уже 18 компаний прекратили свое участие или находятся в процессе выхода из проекта газопровода из-за угрозы новых санкций США. А их могут ввести уже в мае 2021 года.
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