Андрей Коболев считает, что есть большая вероятность того, что российский газопровод "Северный поток-2" не удастся достроить из-за санкций правительства США. Однако Украина готова и к другому варианту развития событий, по которому трубопровод все-таки завершат.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" рассказал в интервью изданию. По его словам, есть шанс, что "Северный поток-2" все же не достроят.

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Какие перспективы у газопровода

Я считаю, что санкции, которые были введены американским правительством, эффективно работают. Мы видим, как компании одна за другой выходят из этого проекта: страховые компании, крупные нефтегазовые компании останавливают финансирование,

– отметил Коболев.

Он добавил, что "Северный поток-2" уже стал настолько токсичным, что для частных компаний он дает больший негатив, чем позитив.

Глава правления "Нафтогаза" обратил внимание, что в то же время существует жесткая принципиальная позиция Германии относительно этого, там любой ценой хотят завершить проект.

Готовность Украины ко всем сценариям

Однако Украина готова и к наихудшему сценарию, при котором газопровод достроят и запустят.

Мы в "Нафтогазе" к нему готовились. И подготовили неплохо страну. Мне кажется, что отсутствие газового кризиса при всех попытках "Газпрома" и России доказывает, что мы готовы,

– объяснил он.

Глава правления компании подчеркнул: важней всего, чтобы Украина теперь не сбавляла темп и продолжала двигаться по пути реформ газового рынка.

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