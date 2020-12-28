В Германии завершено строительство участка газопровода "Северный поток-2". Стоит отметить, что работали над ней с начала декабря. Перед этим был год перерыва.

Работы в водах Германии возобновили 11 декабря. Об этом сообщает немецкое издание DPA.

Интересно Германия не изменит позицию по "Северному потоку-2", несмотря на спор с США

Трубы прокладывало российское судно "Фортуна".

Какие дальнейшие планы компании

Известно, что компания планирует начать строительство газопровода в водах Дании. Это может случиться уже в середине января. Там прокладкой труб тоже будет заниматься российское судно "Фортуна", как и в Германии.

В компании отказались комментировать свои дальнейшие планы. Заверили, что всю информацию сообщат "в нужное время".

Что этому предшествовало