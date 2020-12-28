Россия достроила участок "Северного потока-2" в Германии: какие дальнейшие планы
В Германии завершено строительство участка газопровода "Северный поток-2". Стоит отметить, что работали над ней с начала декабря. Перед этим был год перерыва.
Работы в водах Германии возобновили 11 декабря. Об этом сообщает немецкое издание DPA.
Интересно Германия не изменит позицию по "Северному потоку-2", несмотря на спор с США
Трубы прокладывало российское судно "Фортуна".
Какие дальнейшие планы компании
Известно, что компания планирует начать строительство газопровода в водах Дании. Это может случиться уже в середине января. Там прокладкой труб тоже будет заниматься российское судно "Фортуна", как и в Германии.
В компании отказались комментировать свои дальнейшие планы. Заверили, что всю информацию сообщат "в нужное время".
Что этому предшествовало
- В США призвали Германию остановить строительство газопровода. Там даже накладывали санкции на "Северный поток-2".
- Конгресс одобрил оборонный бюджет США, в котором были усилены санкции в отношении газопровода. Несмотря на это, Трамп наложил на бюджет вето, которое пытаться обойти.
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