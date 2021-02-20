Росія хоче підірвати безпеку України, – Кулеба про викинуті мільярди на "Північний потік-2"
Дмитро Кулеба заявив, що вартість "Північного потоку-2" вже давно перевищила економічну доцільність. За його словами, це зайвий раз доводить спрямованість трубопроводу на підрив безпеки України та Європи.
Источник:твітер Дмитра Кулеби
Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує витрачати величезні гроші на будівництво газопроводу, бо він є політичним проєктом. "Північний потік-2" оцінюють у 11 мільярдів доларів.
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Росія викидає мільярди
Вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль надалі викидає мільярди,
– написав Дмитро Кулеба.
Він зауважив, що це свідчить тільки про те, що мова вже давно йде не про газ, а лише про підрив безпеки України, Європи й євроатлантичної єдності.
Україна захищатиме Європу
Міністр закордонних справ додав, що Україна захищала та послідовно захищатиме енергетичну незалежність Європи від Росії.
Будівництво "Північного потоку-2" : основне
- Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.
- У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу на великій глибині, будівництво зупинили.
- Через рік, у грудні 2020 року, будівництво газогону відновили.
- Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Європарламент 21 січня засудив арешт опозиціонера Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".
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