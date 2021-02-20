Дмитро Кулеба заявив, що вартість "Північного потоку-2" вже давно перевищила економічну доцільність. За його словами, це зайвий раз доводить спрямованість трубопроводу на підрив безпеки України та Європи.

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує витрачати величезні гроші на будівництво газопроводу, бо він є політичним проєктом. "Північний потік-2" оцінюють у 11 мільярдів доларів.

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Росія викидає мільярди

Вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль надалі викидає мільярди,

– написав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що це свідчить тільки про те, що мова вже давно йде не про газ, а лише про підрив безпеки України, Європи й євроатлантичної єдності.

Україна захищатиме Європу

Міністр закордонних справ додав, що Україна захищала та послідовно захищатиме енергетичну незалежність Європи від Росії.

Зверніть увагу! Газопровід в обхід України "Північний потік-2" Росія будує ще з 2015 року. Однак роботи блокують санкції США.