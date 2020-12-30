"Северный поток-2" могут достроить до конца 2021 года, – СМИ
Россия активизирует свою работу над газопроводом "Северный поток-2", который пролегает в обход Украины. Так, Москва постарается завершить строительство до того, как США ужесточат санкционные ограничения в отношении проекта.
Ключевой момент строительства наступил 28 декабря, когда закончились работы над частью газопровода в водах Германии. Об этом пишет Bloomberg.
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Дальше же по плану – 157-километровый отрезок в акватории Дании.
Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время,
– сообщил изданию оператор "Северного потока-2".
В прошлом году работа над проектом была остановлена из-за санкций США. Возобновить ее удалось только в декабре, когда "Газпром" нашел собственный корабль для прокладки трубы на дне Балтийского моря.
Когда проект может быть готов
В Управлении мореплавания Дании сообщили, что суда "Фортуна", "Мурман" и "Балтийский исследователь" смогут работать в акватории страны с 15 января. Корабль "Фортуна" при этом способен прокладывать один километр трубопровода ежедневно. Поэтому, по мнению аналитиков, "Северный поток-2" будет в рабочем состоянии, по оптимистическому сценарию, не раньше конца 2021 года.
Повлияют ли на строительство американские санкции
Между тем США пытаются ужесточить санкции и расширить их действие на компании, которые обеспечивают техническую сертификацию и страхование при строительстве "Северного потока-2".
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Если Сенат преодолеет вето Трампа, новые санкции против "Северного потока-2" станут реальностью. Это может стать новым фактором, из-за которого россиянам будет трудно эффективно и вовремя возобновить работы в акватории Дании в январе,
– сказал старший аналитик консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк.
Он объяснил, что новые американские санкции станут помехой всем дополнительным работам, связанным с прокладкой трубопровода.
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