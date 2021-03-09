В Севастополе 9 марта местные жители приносили к памятнику Тарасу Шевченко букеты цветов в сине-желтые тонах. Так чествовали 207 годовщину со дня рождения выдающегося писателя.

Среди тех, кто возложил цветы, были активисты Украинского национально-культурного общества Севастополя в оккупированном Россией Крыму.

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Памятник Тарасу Шевченко установлен в сквере перед Гагаринской районной администрацией. Именно туда люди несли цветы. Стоит отметить, что они соблюдали карантинные ограничения.

На постамент положили желтый букет, перевязанный голубой лентой в цветах украинского флага. В этих оттенках также много других цветов. В частности, есть ирисы, нарциссы, гиацинты, мимозы, розы, тюльпаны.



Местный житель чтит память Шевченко / Фото Крым.Реалии

Большинство цветов были в сине-желтые​ оттенках / Фото Крым.Реалии

День рождения Тараса Шевченко: как отмечают