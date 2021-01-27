Будем возвращать Кубань: в сети шутят о правовой коллизии в законе о референдуме
Накануне Верховная Рада проголосовала за закон о всеукраинском референдуме. В сети заметили правовую коллизию, которая касается изменения территории Украины.
Источник: фейсбук Виктора Трегубова
Украинский журналист, блогер прокомментировал текст закона о референдуме.
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Детали правовой коллизии в законе
Согласно документу, предметом референдума может быть изменение территории Украины. В то же время на референдум не могут выносить вопросы, направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности.
Вижу только одно объяснение: мы собрались кого-то аннексировать,
– пошутил Трегубов.
Как эту информацию комментируют пользователи сети
- Кубань надо как-то возвращать.
- От Дона до Сяна. Наконец-то наш президент!
- Так Кубань же, Белгородская область и Приморский край.
- Воронеж с надеждой смотрит на нас.
- Будем всех бомбить.
- Позволю себе высказать предположение, что имеется в виду возможность рассмотрения изменения административно-территориального устройства (например, а давайте вместо 24 областей сделаем 8 земель, 5 воеводств).
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Закон о референдуме: что предусматривает
- Президент провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе с соблюдением установленных Конституцией требований.
- Для этого следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц.
- Есть возможность электронных голосований во время референдума.
- Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них – "да" или "нет".
- На референдум могут вынести лишь вопросы.
- Нельзя проводить референдум в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.
- Больше о вопросах, которые нельзя выносить на референдум, читайте здесь.
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