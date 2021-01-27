Накануне Верховная Рада проголосовала за закон о всеукраинском референдуме. В сети заметили правовую коллизию, которая касается изменения территории Украины.

Источник: фейсбук Виктора Трегубова

Украинский журналист, блогер прокомментировал текст закона о референдуме.

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Детали правовой коллизии в законе

Согласно документу, предметом референдума может быть изменение территории Украины. В то же время на референдум не могут выносить вопросы, направленные на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности.

Вижу только одно объяснение: мы собрались кого-то аннексировать,

– пошутил Трегубов.

Как эту информацию комментируют пользователи сети

Кубань надо как-то возвращать.

От Дона до Сяна. Наконец-то наш президент!

Так Кубань же, Белгородская область и Приморский край.

Воронеж с надеждой смотрит на нас.

Будем всех бомбить.

Позволю себе высказать предположение, что имеется в виду возможность рассмотрения изменения административно-территориального устройства (например, а давайте вместо 24 областей сделаем 8 земель, 5 воеводств).

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Закон о референдуме: что предусматривает

Президент провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе с соблюдением установленных Конституцией требований.

Для этого следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц.

В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц. Есть возможность электронных голосований во время референдума.

во время референдума. Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них – "да" или "нет".

На референдум могут вынести лишь вопросы.

Нельзя проводить референдум в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

Больше о вопросах, которые нельзя выносить на референдум, читайте здесь.



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