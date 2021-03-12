В сети показали видео обезвоженного Северо-Крымского канала
На территории временно оккупированного Крыма ситуация с запасом воды не улучшается. Сейчас в сети опубликовали доказательства того, что Северо-Крымский канал – обезвожен.
Источник:ТикТок пользователя gul_ivan
В соцсети TikTok опубликовали видео, на котором видно, что в ранее заполненном водой Северо-Крымском канале – выросла трава. Соответствующие кадры зафиксировали 11 марта 2021 года.
К теме Инкерманский карьер под Севастополем окончательно высох: как он теперь выглядит – фото
В то же время видеоматериал свидетельствует о том, что ситуация с водой в канале – критическая. Автор видео отметил: "Раньше это (Северо-Крымский канал – 24 канал) была мощность".
Обезвоженный Северо-Крымский канал: смотрите видео
После прекращения подачи воды с материковой Украины на полуостров, ситуация с пресной водой в Крыму только ухудшается, оккупанты не могут справиться с проблемой, поэтому назревает экологическая катастрофа. СМИ продолжают сообщать о пересыхании водохранилищ на территории полуострова.
Какие водоемы в Крыму пересохли
- На территории крымского полуострова из-за засухи высох водопад Су-Учхан.
- Одно из самых красивых в Украине озер Три Сестры – полностью высохло. Расположенное вблизи Севастополя Чернореченское водохранилище – превратилось в лужу.
- На дне Генеральского озера начали расти деревья. В то же время Симферопольское водохранилище обросло растительностью.
Прекращение подачи воды в Крым: главное
- После начала оккупации Россией Крыма – материковая Украина прекратила водоснабжение к полуострову, с 2014 года ситуация с водой там значительно ухудшилась.
- В Украине заверили, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу восстановят только после деоккупации Крыма.
- Сейчас ответственность за проблему водоснабжения в Крыму несет Россия, говорится в международном праве.
Поделиться новостью