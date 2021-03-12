На территории временно оккупированного Крыма ситуация с запасом воды не улучшается. Сейчас в сети опубликовали доказательства того, что Северо-Крымский канал – обезвожен.

В соцсети TikTok опубликовали видео, на котором видно, что в ранее заполненном водой Северо-Крымском канале – выросла трава. Соответствующие кадры зафиксировали 11 марта 2021 года.

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В то же время видеоматериал свидетельствует о том, что ситуация с водой в канале – критическая. Автор видео отметил: "Раньше это (Северо-Крымский канал – 24 канал) была мощность".

Обезвоженный Северо-Крымский канал: смотрите видео

После прекращения подачи воды с материковой Украины на полуостров, ситуация с пресной водой в Крыму только ухудшается, оккупанты не могут справиться с проблемой, поэтому назревает экологическая катастрофа. СМИ продолжают сообщать о пересыхании водохранилищ на территории полуострова.

Какие водоемы в Крыму пересохли

Прекращение подачи воды в Крым: главное