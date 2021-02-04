В сети появилось фото меню из столовой Верховной Рады. Список блюд датирован 4 февраля 2021 года.

Источник: фейсбук Александра Гончарова

Снимок опубликовал фотокорреспондент "Апострофа", который отметил самое дорогое блюдо – филе семги запеченное с грушей за 216 гривен.

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Цены на блюда

В то же время другие цены оказались обычными. Самые дешевые – вареные перепелиные или куриные яйца – по 8 грн за штуку.

Среди первых блюд парламентариям предлагали только борщ, цена которого составляла 36 гривен. В то же время на второе чиновникам можно было выбрать:

жареное в белках филе судака – за 85 гривен;

отбивную из курятины с ананасом – за 73 гривен;

котлета по-киевски – за 55 гривен;

куриная котлета – за 39 гривен и еще несколько блюд.

Предлагали также пюре из картофеля, гречневую кашу и рис – цены на гарниры начинались от 15 гривен.

Меню в столовой Рады / Фото Александра Гончарова

Среди салатов можно отметить "Царский" с семгой за 90 гривен, который был самым дорогим в меню. Следующим по цене после него был "Фитнес" с апельсином и грейпфрутом – 57 гривен. Также парламентариям предлагали салаты из квашеной капусты с клюквой и "Шубу" за 43 гривны.

Кроме того, в меню – бутерброды с красной икрой за 56 гривен, и с семгой за 48 гривен. В то же время десерты – в ценовом диапазоне от 31 до 68 гривен.