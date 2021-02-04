В сети опубликовали меню из столовой Рады: какое блюдо было самым дорогим – фото
В сети появилось фото меню из столовой Верховной Рады. Список блюд датирован 4 февраля 2021 года.
Источник: фейсбук Александра Гончарова
Снимок опубликовал фотокорреспондент "Апострофа", который отметил самое дорогое блюдо – филе семги запеченное с грушей за 216 гривен.
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Цены на блюда
В то же время другие цены оказались обычными. Самые дешевые – вареные перепелиные или куриные яйца – по 8 грн за штуку.
Среди первых блюд парламентариям предлагали только борщ, цена которого составляла 36 гривен. В то же время на второе чиновникам можно было выбрать:
- жареное в белках филе судака – за 85 гривен;
- отбивную из курятины с ананасом – за 73 гривен;
- котлета по-киевски – за 55 гривен;
- куриная котлета – за 39 гривен и еще несколько блюд.
Предлагали также пюре из картофеля, гречневую кашу и рис – цены на гарниры начинались от 15 гривен.
Меню в столовой Рады / Фото Александра Гончарова
Среди салатов можно отметить "Царский" с семгой за 90 гривен, который был самым дорогим в меню. Следующим по цене после него был "Фитнес" с апельсином и грейпфрутом – 57 гривен. Также парламентариям предлагали салаты из квашеной капусты с клюквой и "Шубу" за 43 гривны.
Кроме того, в меню – бутерброды с красной икрой за 56 гривен, и с семгой за 48 гривен. В то же время десерты – в ценовом диапазоне от 31 до 68 гривен.
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