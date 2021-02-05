В сети начали собирать и публиковать базу журналистов, работающих или когда-то работавших на телеканалах "112 Украина", NewsOne, ZIK. Данные для базы используют открытого доступа.

Источник: 24 канал

Информацию о журналистах телеканалов, заблокированных из-за санкций, разместили в документе на Google-диске. Также их публикуют в телеграме "Пропагандисты Медведчука".

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Что известно о публикации данных журналистов "112 Украина", NewsOne и ZIK

4 февраля в фейсбуке появился пост активиста Сергея Стерненка. "После введения санкций против телеканалов Медведчука бродячие пропагандисты, которые обслуживали оккупантов на ЗИК, ньюзване и 112, могут начать строить из себя порядочных людей и пойти в какое-то нормальное медиа", – написал Стерненко.

По его мнению, некоторые из этих людей "будут скрывать факты своей работы на упомянутых телеканалах". Но поскольку они "сознательно работали на агрессора", то о них не следует забывать.

Есть мысль создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу,

– заявил Сергей Стерненко.

К этому делу он призвал добровольцев, "которые будут собирать информацию" и "вносить ее в таблицу". Стерненко заверил, что "в этом нет ничего противоправного", так как работать волонтеры будут " с открытым данным, которые пропагандисты сами публично распространяли".

Подытожил свой пост активист напоминанием, что "российская пропагандистка Симоньян зовет к себе на работу рабов Медведчука". "Хорошая идея, но реализовывать надо только вместе с последующим переездом рабов в Россию. А наша инициатива им в этом может помочь", – написал он.

Вскоре после этого в телеграм-канале PavlovskyNews появилась информация, что в сети уже начали публиковать данные журналистов, которые работали или работают до сих пор на телеканалах Тараса Козака (а фактически – Виктора Медведчука) "112 Украина", NewsOne и ZIK:

В частности, в документе на Google диске указаны "должность и время начала работы".

Также появился телеграм-чат, где выкладывают фото журналистов.

На сайте comments.ua заметили, что люди, которые собирают информацию о журналистах, для этого используют открытые источники – сайты СМИ, социальные сети или порталы по поиску работы, на которых размещены резюме.



Переписка в чате о публикации данных журналистов / Скриншот comments.ua

Что о публикации данных журналистов говорят правоохранители

Также в PavlovskyNews обнародовали комментарий по этому поводу заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко:

Он расценил публикацию данных журналистов как стремление организаторов этого "создать атмосферу страха".

Но вместе с этим и заметил, что опубликованные данные – не секрет, и "годами титровались в СМИ".

"Полиция будет препятствовать любым незаконным насильственным действиям, независимо в отношении кого они происходят", – отметил Геращенко.

Коротко о блокировании каналов Медведчука

СНБО (Совет нацбезопасности и обороны) 2 февраля согласовал санкции против Тараса Козака и пророссийских СМИ. Ограничения ввели на 5 лет, Зеленский ввел это решение в действие в тот же день.

4 февраля в Верховном Суде появились 2 иска, оспаривающих санкции.

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