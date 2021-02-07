Телеведущий Сергей Притула заявил, что заниматься волонтерством на Донбассе психологически трудно. Однако надо осознать, что это враг, а ты помогаешь своей армии бороться с ним.

По его словам, человек должен абстрагироваться от лишних мыслей и понять, что твои защитники делают все правильно.

Читайте полное интервью Сергей Притулы о благотворительности, женщинах в армии и финансирование ВСУ

"Быть вовлеченным к убийству кого-то – это, откровенно, психологически немного тяжело и к этому надо себя адаптировать", – сказал Притула.

Справка. Сергей Притула активно помогает украинской армии с начала войны на Донбассе. Смог аккумулировать собрать на благотворительность более чем 45 миллионов гривен.

Он рассказал, что смотря видео из Донбасса, он получает моральную сатисфакцию, они очень хорошо откладываются в памяти.

"То, что делают снайпера, минометчики, коптеры снимают – когда уничтожается живая сила, когда происходят результативные выходы наших диверсионных разведывательных групп, когда закладки срабатывают и так далее. Ты радуешься за свою армию, она уничтожает тех, кто пришел убивать нас, поэтому все ок", – заявил он.

Интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео