Одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы по делу о похищении человека. Что известно об общественном активисте, на которого нападали 4 раза, читайте в материале 24 канала.

Биография Сергея Стерненко

Сергей Стерненко является общественным активистом и деятелем, он возглавляет организацию "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, также возглавлял отделение "Правого сектора" в Одессе.

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Что известно об общественном деятеле

Стерненко родился в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. 20 марта 2021 года ему исполнится 26 лет.

В начале 2014 года он присоединился к активистам Евромайдана в Одессе, впоследствии возглавил его. Тогда Стерненко было 18 лет.

Был участником Революции Достоинства в Киеве. В частности – находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014-го.

В частности – находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014-го. Изучал правоведение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В 2015 году Стерненко вошел в список "100 влиятельных одесситов" по версии благотворительного фонда "Журналисты за демократию".

Получил степень магистра в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко, специальность – международное право.

Активист жил и учился в Одессе, однако после ряда нападений, совершенных на него в течение 2018 года, переехал жить в Киев.

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Общественная деятельность Стерненко

В конце 2013 года в Украине возникло общественное движение "Правый сектор". Одесское отделение появилось в феврале 2014 года, впоследствии его возглавил Стерненко.

Как активист "Правого сектора", приобщался к закрытию наркоточек по реализации спайса в Одессе. Был одним из организаторов "мусорной люстрации".

В сентябре 2014 года, например, участвовал в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание "Оппозиционного блока".

Кроме этого, в 2014 году был одним из инициаторов срыва концерта Ани Лорак, пикетирования российского консульства.

А также – блокады оккупированного Крыма осенью 2015 года и привлечении к уголовной ответственности врача-взяточника Игоря Бычкова.

В 2016 году активист судился против одесской преподавательницы-украинофобки Елены Радзиховской. Его иск частично удовлетворили.

Также в 2017 году Стерненко приобщался к срыву выступления российского актера Константина Райкина, который открыто поддерживал аннексию Крыма.



Что известно о Сергее Стерненко / Фото "Цензор.нет"

В феврале 2017 покинул "Правый сектор". А в апреле 2018 стал соучредителем общественной организации "Неравнодушные" в Одессе.

Выступал против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра. Сам явился к правоохранителям, когда узнал, что его подозревают в организации беспорядков во время акций протеста.

Поэтому в ноябре 2017 его посадили на 60 суток. Глава Одесской ОГА Максим Степанов (теперь – глава Минздрава) внес за него залог в размере 600 тысяч гривен.

Позже апелляционный суд принял решение о личном обязательстве, затем – отменил этот залог.

Стерненко имеет свой видеоблог в ютубе, там он регулярно рассказывает о важных общественных событиях в Украине.

Дело о похищении человека

Информация из "Википедии"

В 2015 году на Стерненко открыли дело по подозрению в похищении человека – Сергея Щербича , депутата пророссийской партии "Родина".

, депутата пророссийской партии "Родина". Заметим, что позже Щербич стал соратником главы города Одессы Геннадия Труханова – вошел в его политическую силу "Доверяй делам".

Щербич тогда призывал к нарушению территориальной целостности Украины, был причастен к завозу титушек в Киев во время Революции Достоинства.

Стерненко обвинили в том, что он якобы похитил и избил Сергея Щербича, чтобы завладеть его деньгами – говорится о 300 гривен.

После нескольких дней в СИЗО его отпустили под залог в 60 тысяч гривен. Заметим, что Щербич ни разу так и не явился в суд.

Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы

23 февраля 2021 из-за дела о похищении Щербича одесский суд вынес Стерненко приговор – 7,3 года лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Справка. Активиста приговорили по статьям о похищении человека, разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и незаконном хранении оружия.

Стоит заметить, что от статьи о похищении человека Сергея освободили – так как уже закончился срок ее давности.

– так как уже закончился срок ее давности. Стерненко подчеркнул, что считает дело политически мотивированным. Мол, приговор продиктовали на Банковой. Он будет подавать апелляцию.

Под зданием суда в Одессе вспыхнули столкновения, активисты пытались заблокировать проезд, когда Стерненко вывозили оттуда в автозаке.

По всей стране вечером 23 февраля состоятся массовые протесты из-за приговора активисту. В частности – украинцы соберутся под Офисом Президента.

Приговор Стерненку и ситуация под судом в Одессе: смотрите видео 24 канала

Нападения на Стерненко