Сергея Стерненко осудили на 7 лет: что известно об активисте
Одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы по делу о похищении человека. Что известно об общественном активисте, на которого нападали 4 раза, читайте в материале 24 канала.
Источник:24 канал
Биография Сергея Стерненко
Сергей Стерненко является общественным активистом и деятелем, он возглавляет организацию "Неравнодушные". Был активным участником Революции Достоинства, также возглавлял отделение "Правого сектора" в Одессе.
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Что известно об общественном деятеле
- Стерненко родился в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области. 20 марта 2021 года ему исполнится 26 лет.
- В начале 2014 года он присоединился к активистам Евромайдана в Одессе, впоследствии возглавил его. Тогда Стерненко было 18 лет.
- Был участником Революции Достоинства в Киеве. В частности – находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014-го.
- Изучал правоведение в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- В 2015 году Стерненко вошел в список "100 влиятельных одесситов" по версии благотворительного фонда "Журналисты за демократию".
- Получил степень магистра в Институте международных отношений КНУ имени Шевченко, специальность – международное право.
- Активист жил и учился в Одессе, однако после ряда нападений, совершенных на него в течение 2018 года, переехал жить в Киев.
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Общественная деятельность Стерненко
- В конце 2013 года в Украине возникло общественное движение "Правый сектор". Одесское отделение появилось в феврале 2014 года, впоследствии его возглавил Стерненко.
- Как активист "Правого сектора", приобщался к закрытию наркоточек по реализации спайса в Одессе. Был одним из организаторов "мусорной люстрации".
- В сентябре 2014 года, например, участвовал в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание "Оппозиционного блока".
- Кроме этого, в 2014 году был одним из инициаторов срыва концерта Ани Лорак, пикетирования российского консульства.
- А также – блокады оккупированного Крыма осенью 2015 года и привлечении к уголовной ответственности врача-взяточника Игоря Бычкова.
- В 2016 году активист судился против одесской преподавательницы-украинофобки Елены Радзиховской. Его иск частично удовлетворили.
- Также в 2017 году Стерненко приобщался к срыву выступления российского актера Константина Райкина, который открыто поддерживал аннексию Крыма.
Что известно о Сергее Стерненко / Фото "Цензор.нет"
- В феврале 2017 покинул "Правый сектор". А в апреле 2018 стал соучредителем общественной организации "Неравнодушные" в Одессе.
- Выступал против застройки части территории Городского сада Одессы – Летнего театра. Сам явился к правоохранителям, когда узнал, что его подозревают в организации беспорядков во время акций протеста.
- Поэтому в ноябре 2017 его посадили на 60 суток. Глава Одесской ОГА Максим Степанов (теперь – глава Минздрава) внес за него залог в размере 600 тысяч гривен.
- Позже апелляционный суд принял решение о личном обязательстве, затем – отменил этот залог.
- Стерненко имеет свой видеоблог в ютубе, там он регулярно рассказывает о важных общественных событиях в Украине.
Дело о похищении человека
Информация из "Википедии"
- В 2015 году на Стерненко открыли дело по подозрению в похищении человека – Сергея Щербича, депутата пророссийской партии "Родина".
- Заметим, что позже Щербич стал соратником главы города Одессы Геннадия Труханова – вошел в его политическую силу "Доверяй делам".
- Щербич тогда призывал к нарушению территориальной целостности Украины, был причастен к завозу титушек в Киев во время Революции Достоинства.
- Стерненко обвинили в том, что он якобы похитил и избил Сергея Щербича, чтобы завладеть его деньгами – говорится о 300 гривен.
- После нескольких дней в СИЗО его отпустили под залог в 60 тысяч гривен. Заметим, что Щербич ни разу так и не явился в суд.
Стерненко приговорили к 7 годам тюрьмы
- 23 февраля 2021 из-за дела о похищении Щербича одесский суд вынес Стерненко приговор – 7,3 года лишения свободы с конфискацией половины имущества.
- Стоит заметить, что от статьи о похищении человека Сергея освободили – так как уже закончился срок ее давности.
- Стерненко подчеркнул, что считает дело политически мотивированным. Мол, приговор продиктовали на Банковой. Он будет подавать апелляцию.
- Под зданием суда в Одессе вспыхнули столкновения, активисты пытались заблокировать проезд, когда Стерненко вывозили оттуда в автозаке.
- По всей стране вечером 23 февраля состоятся массовые протесты из-за приговора активисту. В частности – украинцы соберутся под Офисом Президента.
Приговор Стерненку и ситуация под судом в Одессе: смотрите видео 24 канала
Нападения на Стерненко
- На активиста нападали трижды в течение первой половины 2018 – его били битами и стреляли в шею. Все это произошло в Одессе.
- Во время третьего нападения Сергей Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших – Ивана Кузнецова – ножом в живот. Впоследствии тот умер.
- 31 августа 2020 под Приморским судом в Одессе на Стерненко снова напали. Тогда его пытались облить неизвестным веществом.
- Виновные в нападениях на Стерненко до сих пор не наказаны. Сам активист обвинял одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.
- Ирина Венедиктова, возглавив Офис генпрокурора, "проявила огромный интерес к этому делу", подчеркнул ее экс-заместитель Виктор Трепак.
- В 2020 году активисту объявили подозрение по статьям об умышленном убийстве и ношении холодного оружия. Сначала его отправили под домашний арест, затем меру пресечения сменили на ночной домашний арест.
- 29 января эту меру отменили, поскольку суд передал Стерненко на поруки народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому.
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