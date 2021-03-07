Российские каналы – это огромное зло, – Тихановский изменил свое мнение относительно Украины
Сергей Тиханоский заявил, что российские СМИ оклеветали Украину. Политзаключенный и супруг лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской осознал это, наблюдая за тем, как российские СМИ освещают события в Беларуси.
Источник:телеграм-канал "Страна для жизни"
Тихановский назвал российские каналы огромным злом. По его мнению, они оклеветали белорусскую оппозицию, так же как и всю Украину.
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Позиция Сергея Тихановского
Политзаключенный подчеркнул, что и раньше подозревал российские СМИ в манипуляции и лжи.
Ранее, смотря, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оклеветали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно четко понятно, что они оболгали и украинцев,
– подчеркнул он.
Также Тихановский изменил свое мнение относительно оккупации Россией Крыма. Он добавил, что "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".
Тихановский призвал к решительным действиям
По его мнению, Светлане Тихановской сейчас нужно действовать более жестко. Политзаключенный подразумевает, что оппозиционер должна быть более твердой во время общения с политиками.
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Что известно о Сергее Тихановском
- Блогер Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси. Однако во время предвыборной кампании его арестовали.
- Тихановский находится за решеткой с 29 мая. На Тихановского повесили административное правонарушение.
- Тогда участие в выборах взяла жена оппозиционера – Светлана Тихановская. По данным независимых экзит-полов, именно она одержала победу.
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