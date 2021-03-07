Сергей Тиханоский заявил, что российские СМИ оклеветали Украину. Политзаключенный и супруг лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской осознал это, наблюдая за тем, как российские СМИ освещают события в Беларуси.

Тихановский назвал российские каналы огромным злом. По его мнению, они оклеветали белорусскую оппозицию, так же как и всю Украину.

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Позиция Сергея Тихановского

Политзаключенный подчеркнул, что и раньше подозревал российские СМИ в манипуляции и лжи.

Ранее, смотря, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оклеветали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно четко понятно, что они оболгали и украинцев,

– подчеркнул он.

Также Тихановский изменил свое мнение относительно оккупации Россией Крыма. Он добавил, что "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".

Тихановский призвал к решительным действиям

По его мнению, Светлане Тихановской сейчас нужно действовать более жестко. Политзаключенный подразумевает, что оппозиционер должна быть более твердой во время общения с политиками.

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