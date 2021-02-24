Тюрьма есть тюрьма, – Сергей Стерненко передал адвокату письмо из СИЗО
Адвокат Сергея Стерненко посетил заключенного активиста в СИЗО. Известно, что Сергей сейчас находится в следственном изоляторе Одессы.
Источник:телеграм-канал STERNENKO
Адвокат отметил, что с активистом все в порядке, "насколько это возможно при данных условиях".
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Что написал Сергей Стерненко
Активист отметил, что "политический приговор без всякого доказательства" стал для него шоком. Он в очередной раз предположил, что на судью оказывали давление и заставили переписать оправдательный приговор. По словам Стерненко, это сделали для того, чтобы осудить активиста на основании одних только слов "титушки-коллаборанта, который служит Труханову".
Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я здесь в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Слышал вас, когда были под СИЗО. Очень ободрило,
– написал Стерненко.
Он добавил, что "эти черти так просто не остановятся, и политические репрессии будут только набирать обороты".
"Поэтому единственное о чем прошу – не молчите! Говорите громко! Вы имеете на это право! Нас есть немало, и всех они не закроют. Не забывайте о своих. Освобождайте Антоненко. Боритесь за каждого", – подытожил активист.
Стерненко завершил письмо словами: "Увидимся. Каждого обнимаю и желаю вам смелости в борьбе за право".
Отметим, что ранее адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный. Впоследствии он сказал, что активист находится в одесском СИЗО. Эту информацию подтвердил и руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.
Приговор Сергею Стерненко: главное
- Активиста Сергея Стерненко 23 февраля приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за дело 6-летней давности. Соответствующее решение принял Приморский районный суд Одессы.
- Стерненко обвиняют в похищении Сергея Щербича. Активист якобы хотел завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.
- Сам Стерненко заявил, что все дело базируется лишь на показаниях Щербича. А потому приговор против активиста является политически мотивированным решением, которое продиктовали судьи.
- Украинцев изрядно возмутил приговор Стерненко, поэтому они вышли на акции протеста в своих городах. Митинговали даже в польской Варшаве. Известно, что во время протестов пострадали 10 активистов и 27 правоохранителей.
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