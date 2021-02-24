Адвокат Сергея Стерненко посетил заключенного активиста в СИЗО. Известно, что Сергей сейчас находится в следственном изоляторе Одессы.

Адвокат отметил, что с активистом все в порядке, "насколько это возможно при данных условиях".

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Что написал Сергей Стерненко

Активист отметил, что "политический приговор без всякого доказательства" стал для него шоком. Он в очередной раз предположил, что на судью оказывали давление и заставили переписать оправдательный приговор. По словам Стерненко, это сделали для того, чтобы осудить активиста на основании одних только слов "титушки-коллаборанта, который служит Труханову".

Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я здесь в изоляции, не знаю новостей. Но уверен, что вы этот беспредел так просто не оставите. Слышал вас, когда были под СИЗО. Очень ободрило,

– написал Стерненко.

Он добавил, что "эти черти так просто не остановятся, и политические репрессии будут только набирать обороты".

"Поэтому единственное о чем прошу – не молчите! Говорите громко! Вы имеете на это право! Нас есть немало, и всех они не закроют. Не забывайте о своих. Освобождайте Антоненко. Боритесь за каждого", – подытожил активист.

Стерненко завершил письмо словами: "Увидимся. Каждого обнимаю и желаю вам смелости в борьбе за право".

Отметим, что ранее адвокат Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный. Впоследствии он сказал, что активист находится в одесском СИЗО. Эту информацию подтвердил и руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

Приговор Сергею Стерненко: главное

Обратите внимание! После этого у Сергея Стерненко объявили бессрочную акцию протеста. Они призвали присоединиться к ней всех неравнодушных. Протест запланирован на субботу, 26 февраля, в 12:00 под Офисом Президента.