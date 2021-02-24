Для нашего врага существования таких людей как Сергей Стерненко просто смертельно опасно. Далее читайте на украинском.

"Політична вага" справи Стерненка: хто працював проти активіста

1. Історію про "убійцу Стєрнєнка" почали першими активно розкручувати і тим створювати картинку саме російські помийки, які зараз під санкціями – 112, Zik і NewsOne. У той час як решта національних телеканалів згадували його кілька разів за місяць, у Медведчука про нього були сотні згадок.

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2. Згадки були в одному лише ключі – обвинувальному. "Догнал и добил", "убил отца троих", "нацист" і інше з'явилося саме з подачі цих телеканалів. Звідти ж – нісенітниці про "кришевал наркопритоны", "отряды Стєрнєнка" і, власне, "похитил человєка". Я не маю ілюзій про журналістські стандарти на цих каналах. Але вони чітко і планомірно, роками працювали над створенням дуже конкретної картини.

3. Спікери теж відповідні, як на підбір – Рабінович, Кива і, звісно ж, Портнов. Останній є обличчям кампанії "з посадки" Сергія теж невипадково. Для нього це можливість показати всім – "дивіться як я можу" (знову) в прокуратурі та судах. Окремо доводити зв'язок Портнова з РФ, думаю, не треба.

"Око государево" і ко

4. Щодо прокуратури теж усе досить однозначно. Достатньо двох цитат "заступниці президента зі справедливості" Венедіктової: "Підозра Стерненку буде в будь-якому випадку, питання за якою статтею" і "Ця справа має політичну вагу".

Одна доводить, що замість іти за законом (кваліфікація – вирішення питання про підозру) Сергія просто визнали винним наперед, а "стаття знайдеться", як казав Сталін.

Інша цитата – це взагалі щиросердне зізнання в тому, що щодо цієї справи відбувся політичний "договірняк". Вгадайте з якою політичною силою.

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5. Справа, за якою Сергія закрили, лежала 5 років узагалі без руху. За очевидною своєю абсурдністю. Бо вона про те, що нібито він викрав тітушку, щоб заробити 300 грн. І з доказів там, власне, свідчення тітушки. Все.

Аж тут її раптом витягають і форсують, аж до вироку. Пояснення лише одне – справа про самозахист розвалювалася, і щоб посадити Сергія, довелося діставати іншу.

Логіка така сама, як і в попередньому пункті. Тільки замість "підозра" підставте "вирок", а замість "стаття" – "справа".

6. Сама справа шита білими нитками, а процесуальних порушень у ній – мільйон. Як з боку слідства, так і суду. Чого варте одне тільки цитування у вироку свідка, якого навіть у судовому засіданні не було.

В будь-якому суді (навіть українському) це був би виправдальний вирок. Але не в тому разі, коли судді сказали наперед яке рішення ухвалювати.

7. Ну і Сергій – це ж не просто Сергій, це очевидно. Це уособлення сучасної України.

Україномовний хлопець з Одеси, патріот, який не тільки не дав себе вбити, а й вправно дав відсіч ворогу (тричі в замовних посяганнях на життя), та ще й успішно бореться з агресором на інших важливих фронтах.

Для нашого ворога існування таких людей просто смертельно небезпечне. І якщо не вдасться його вбити, то треба хоча б посадити.

І останнє, напевно – хоч і ніби незначне. Дата вироку – день совецької армії. Суддя – фанат Сталіна і Леніна, з відповідними поглядами і незадекларованим майном в окупованому Криму. Це ну прям дуже ФСБшний стиль – вчиняти вбивства, позбавлення свободи та інші огидні речі до всяких значних для радянської людини дат. Типу дуже символічно.

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Так що не намагайтеся оцінити те, що відбувається, з точки зору юриспруденції.

Це не про статті, докази і їхню кваліфікацію. Це про нашу з вами боротьбу за існування.