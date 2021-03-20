О Стерненко в Украине не слышали разве глухие или младенцы. Его дело в течение последнего месяца буквально не исчезает из новостных заголовков. Сергей стал одним из символов новых протестов и пополнил ряды тех, кого называют политическими заключенными.

В его 26 День рождения рассказываем самое главное: о деле, прошлом и протестах. Сам Сергей празднует этот день в СИЗО, где находится уже третью неделю.

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Имею право на самозащиту

Рассказ о Стерненко всегда начинается одинаково: он общественный активист и деятель. Был участником Революции Достоинства, возглавлял отделение "Правого сектора" в Одессе.

Таких активных молодых ребят, которым во времена Майдана было чуть больше или меньше 20 лет, знают в каждом городе Украины. Однако здесь ситуация особая: речь идет об Одессе, которая в 2014 году имела значительный процент населения, которое смотрит в сторону России и склонно к ее пропаганде.

Стерненко в рядах "Правого сектора" говорил о европейских ценностях, боролся с титушками и незаконной застройкой. Активист говорит: стоял поперек горла мэру Геннадию Труханову, за то и поплатился. Его он публично называет заказчиком нападений.

Нападения на Стерненко: очень коротко

На Стерненко совершили четыре нападения.

Во время первого его избили битами, во время второго – выстрелили из пистолета резиновой пулей.

Третья атака разделила жизнь Стерненко на "до" и "после". Защищая себя, Стерненко ранил одного из злоумышленников – Ивана Кузнецова, который впоследствии умер.

В 2020 году Стерненко за это объявили подозрение по двум статьям: об умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

5 июня активисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

После подачи апелляции суд заменил круглосуточный домашний арест ночным. Впоследствии Стерненко отпустили под обязательство, которое на себя взял нардеп Роман Лозинский.

Однако во всем этом важно выделить: нападения на Стерненко так и не начали расследовать. В отличие от дела, где Стерненко якобы убил человека.

На судах активиста поддерживали десятки людей. Он стал как бы брендвойсом протестов о самозащите. В этом русле начались дискуссии и о разрешении на ношение оружия в целях самозащиты.



Плакаты в поддержку Стерненко / Фото "Радио Свобода"

На акциях поддержки Стерненко стали активно использовать и другой популярный лозунг "Аваков – черт!". Активист часто обвиняет "вечного министра МВД" в том, что это именно он курирует дело.

Как акции поддержки переросли в протесты

Новым завитком дело закрутилось 23 февраля. Именно в эту, достаточно символическую и триггерную для многих патриотов дату, Стерненко дали реальный срок за решеткой. Но не за причинение телесных повреждений, которые привели к смерти, а за похищение человека.

Для многих украинцев, которые поддерживали Стерненко в деле о самозащите, эта информация была новой. Производство 5 лет "валялось в ящике", истец не появлялся на заседаниях, а относительно некоторых моментов дела и вообще истек срок рассмотрения.

Подробно В Украине прокатилась волна протестов в поддержку Сергея Стерненко

Стерненко сразу же после оглашения приговора заявил: дело – политическое и основано только на устных показаниях самого пострадавшего.



Главное о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

Кстати. Пострадавшим является Сергей Щербич – экс-депутат Коминтерновского райсовета Одесской области. Стерненко с собратом Русланом Демчуком, как утверждает следствие, похитили его, пытали и завладели деньгами. Да-да, та "космическая сумма", которую они якобы забрали – 300 гривен – стала мемом.

Активисты за несколько часов мощно мобилизовались и показали единство. В тот день в Украине во многих городах начались массовые протесты в поддержку активиста. Протестовали даже в Варшаве и Вене.

В Киеве было горячо: файеры, подожженные каски и дымовухи. Пострадали около 40 человек: и полицейские, и активисты.

было горячо: файеры, подожженные каски и дымовухи. Пострадали около 40 человек: и полицейские, и активисты. На площади Рынок во Львове все прошло спокойнее, но буквально негде было яблоку упасть. Прийти и поддержать Стерненко даже призвал мэр Андрей Садовый.

После многочасовых протестов люди разошлись, но пообещали: будут продолжать протесты. Так это и произошло через несколько дней: 8 марта сторонники Стерненко пикетировали дачу Зеленского. Под лозунгом "Молчание держит за решеткой" они пытались достучаться до президента, чтобы он хоть как-то прокомментировал дело.

Да, кстати, Зеленский за три недели, с тех пор как огласили приговор, не комментировал дело. Тишина многих настораживает. В его партии заявили: единодушной позиции не имеют, поэтому и не выдвигают комментариев.

День рождения в СИЗО

Третью неделю – с 23 февраля – Стерненко находится в СИЗО. Накануне, 19 марта, в Приморском суде слушали апелляцию его адвокатов на меру пресечения. Стерненко и его защита продолжают утверждать: содержание под стражей сейчас незаконное, так как подана жалоба на освобождение.

Впрочем сам Стерненко чувствовал: его не отпустят из СИЗО, и День рождения придется праздновать не с родными и с тортом, а в изоляторе с тюремным чаем.

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Он записал из зала суда обращение и иронично об этом сказал: к сожалению, не сможет присоединиться к акциям протестов.

Я слышал, что вы на мой 26 день рождения планируете пойти под Офис Президента и там спросить его, почему он молчит. Я бы с радостью пошел с вами на акцию, но вряд ли смогу,

– сыронизировал Стерненко.

Стерненко попросил: если активисты все-таки будут спрашивать президента, то пусть делают это как можно громче. Он будет смотреть трансляцию по телевизору и следить за новостями.

Заметим. На 20 марта запланирована новая акция под Офисом Президента. Другой митинг в поддержку пройдет и в непосредственной близости от Сергея – под стенами СИЗО в Одессе, где удерживают Стерненко.

В итоге ходатайство все-таки отклонили, а самого Стерненко оставили в СИЗО. Однако он продолжает улыбаться и говорить: "Зубы свои сломают, а не нас". И верит в то, что его все же выпустят.

Сергей в каждом письме и обращении благодарит своих сторонников и просто неравнодушных. Говорит: это мотивирует и не позволяет сдаваться, дает силы идти дальше и бороться-бороться-бороться в судах.

Если вы заинтересовались персоной Стерненко, советуем посмотреть эксклюзивное интервью Сергея для 24 канала. Пообщаться с активистом нам удалось еще до того, как его осудили. Он высказал нам интересные и теперь, после оглашения приговора, важные тезисы относительно своего дела.

Разговор также доступен в текстовом формате по этой ссылке.

Интервью 24 канала с Сергеем Стерненко: смотрите видео