Сергей Стерненко, который сейчас находится за решеткой, написал новое письмо из СИЗО. В нем активист прокомментировал акцию своих сторонников под Офисом Президента в Киеве.

Также в письме Стерненко поблагодарил всех неравнодушных, которые устроили акцию под ОП в день рождения активиста. Он отметил, что это – "самый крутой подарок".

Важно Готовимся, – сторонники Стерненко анонсировали новую акцию под Офисом Президента

Что написал Стерненко

Активист отметил, что 20 марта был "одновременно и самых плохой, и лучший день рождения в жизни". Он написал, что несмотря на пребывание в тюрьме, у него была "самая большая в стране вечеринка и крутой подарок – ваше неравнодушие". Он добавил, что гордится теми, кто пришел на акцию протеста и назвал их "лучшими гражданами". И добавил, что "победа неизбежна".

Также активист отреагировал на протесты на Банковой, во время которых обрисовали стены здания Офиса Президента. По его мнению, обвинять следует не митингующих, а людей, которые своими несправедливыми поступками побудили выйти митингующих на протест. В частности, он традиционно называет фамилии Венедиктовой, Татарова, Портнова и Авакова.

Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички,

– обратился Стерненко.

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