17 декабря Верховная Рада наконец назначила Сергея Шкарлета полномочным министром образования и науки. С лета 2020 года Шкарлет руководил педагогами как исполняющий обязанности министра.

Кандидатуру Шкарлета президенту Зеленскому рекомендовали ректоры отечественных вузов, но против назначения выступало немало педагогов из-за фактов из биографии кандидата. Правительство на них не обращало внимания и назначило 25 июня Сергея Шкарлета заместителем министра образования и исполняющим обязанности министра одновременно.

17 декабря 2020 года 226 народных депутатов решили, что испытательный срок можно не продолжать и утвердили Шкарлета министром. 24 канал рассказывает биографию одного из самых заметных членов Кабмина.

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Биография Сергея Шкарлета

Сергей Шкарлет родился в Узбекистане 19 октября 1972 года. Впоследствии семья будущего чиновника вернулась на родину и осела в Нежине.

Высшее образование Шкарлет получил в престижном КПИ, но решил не оставаться в столице, а строить карьеру в провинциальном Чернигове. В бывшем филиале КПИ, а тогда – Черниговском технологическом институте – Шкарлет получил второе высшее образование, а также трудоустроился на кафедре эконометрии и аудита. Также здесь молодой теоретик познакомился с будущей женой – дочкой проректора этого вуза – Татьяной Бобрышевой.

В конце 90-х Сергей Шкарлет временно покидает государственный вуз, который тогда как раз получил статус университета ради должности проректора в частном Черниговском институте информации бизнеса и права.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности предпринимательство, менеджмент и маркетинг в столичном КНЭУ. Также в 2008 году он защитил докторскую диссертацию по экономике.

В 2001 году Шкарлет стал ректором этого вуза, который впоследствии превратился в семейную вотчину. Институт последовательно возглавляли сам Шкарлет, его жена Татьяна, а после ее ухода с должности из-за болезни в 2019 году – сын супругов педагогов-менеджеров Евгений.



2013 год: Сергей Шкарлет получает награду от украинофоба и министра образования Януковича Дмитрия Табачника / Фото Facebook Ирины Андрейцев

Из частного вуза в государственный 37-летний Сергей Шкарлет вернулся в 2010 году. Экономист со знанием английского и опытом построения фактически с нуля успешного образовательного проекта в мае 2010 стал ректором Черниговского государственного технологического университета. При его руководстве этот ВУЗ стал престижным местом обучения, а его ректор – любимцем представителей высших эшелонов власти, в частности министра образования Дмитрия Табачника. Его стараниями "Черниговская политехника" получила статус национального университета, а Шкарлет – звание заслуженного работника образования.

Также Шкарлет имеет государственные награды за подписями президентов Порошенко и Зеленского.

Партия регионов

Самый молодой и к тому же успешный ректор Государственного университета создавал нужную картинку для тогдашней власти. Но за все надо было платить – Сергей Шкарлет стал членом пророссийской Партии регионов – в 2010 году даже стал депутатом в Черниговской областной рады от этой партии.

Шкарлет убеждал, что является идейным регионалом и всегда поддерживал взгляды и принципы этой партии. Вот цитата из его интервью.

Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось почувствовать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов,

— говорил тогда Шкарлет.

Правда, после Революции Достоинства ректор быстро изменил позицию и уже баллотировался от тогдашней партии власти – "Блока Петра Порошенко" – в 2015 году. Но не прошел.

Поражением на выборах Шкарлет не очень беспокоился, поскольку без дела не сидел. Благодаря хорошим связям с местными элитами и собственным менеджерским талантам Шкарлета "Черниговская политехника" штурмовала новые высоты и снова создавала "нужную картинку".

Президент Зеленский в гостях у Сергея Шкарлета:

ВУЗ никогда не был в топах лучших высших учебных заведений Украины (в рейтинге ТОП 2020 Украина 2020 – лишь 60-е место), но имел репутацию и хорошо развитую инфраструктуру, а еще – ректор всегда мог показать "товар лицом" – и губернатору, и президенту. Последнему как раз нужно было решить насущный вопрос "кадрового голода". Так Сергей Шкарлет стал кандидатом в министры образования.



Сергей Шкарлет проводит экскурсию для Владимира Зеленского, после которой получит от СМИ ярлык "любимца президента" / Фото офиса Президента

Обвинения в плагиате

Кандидатуру Сергея Шкарлета предложили ректоры университетов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Также его рекомендовал Зеленскому тогдашний черниговский губернатор Прокопенко.

Кандидатура понравилась не всем: против Шкарлета выступила его предшественница – Анна Новосад. Она нашла в научных работах коллеги плагиат.

Новосад в эфире 24 канала заявила, что Сергей Шкарлет, называющий себя доктором экономических наук, является тотальным плагиатором. 3-4 июня в двух его монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат. Это копируемые и добавлены куски из чужих научных работ, в статьях, которые он называет своими.

Осенью 2020 года Этический комитет Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования признал, что минимум в 3 научных работах Шкарлета есть плагиат. В ответ чиновник подал на комитет в суд.

Отсутствие нарушений академической добродетели подтверждена выводами Национального университета "Черниговская политехника" и Научно-исследовательского Института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины. Эти выводы обнародованы. В общем и я, и образовательное сообщество прекрасно осознаем, в эпицентре какой информационной войны мы сегодня оказались, кто за ней стоит и какую цель преследует. И хоть методы их работы циничны, усилия все равно напрасны, – заявил Сергей Шкарлет 6 октября 2020 года

Кроме обвинений в плагиате Новосад сообщила о служебное авто Шкарлета – со слов активистки, внедорожник VolksWagen Amaroc Volcano было приобретено за $50 тысяч – это вроде бы были средства из бюджета университета, которые должны были пойти на премии преподавательскому составу.

Семья

Сергей Шкарлет был женат на коллеге – Татьяне Бобрышевой, они работали вместе в Черниговском технологическом институте, а затем вместе руководили Черниговским институтом информации бизнеса и права.

У Сергея Шкарлета есть сын Евгений – сейчас он продолжает семейный бизнес.

9 июня 2020 году жена Шкарлета умерла после продолжительной болезни. Как раз накануне визита президента.

Декларация Сергея Шкарлета

В декларации за 2019 год Сергей Шкарлет не указывает, что владеет недвижимостью. В собственности его жены Татьяны Бобрышевой-Шкарлет была квартира площадью 76,9 кв. м в Чернигове.

Сергею Шкарлету принадлежат два автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и MITSUBISHI PAJERO WAGON 2013 года выпуска. В собственности жены был Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

За год Сергей Шкарлет получил почти 510 тысяч грн заработной платы по основному месту работы и еще 3,5 тысячи грн за работу по совместительству на должности председателя экспертного совета Министерства образования и науки Украины. Его жена - чуть больше 85 тысяч грн зарплаты.

В декларации Шкарлета указаны 70 тысяч гривен и 30 тысяч долларов наличными, принадлежащие ему самому, и 15 тысяч гривен и 32 тысячи долларов наличными, принадлежавших его жене.

Что интересно – у Сергея Шкарлета совсем нет банковских накоплений, только наличные. Для дипломированного специалиста по экономической безопасности это довольно странно.

Протесты педагогов

18 июня под зданием Верховной Рады в Киеве состоялась акция против назначения Сергея Шкарлета министром.



Как проходил протест / Фото Facebook Антона Сененка

"Самый молодой ректор Украины Шкарлет – это не тот министр, который нам нужен! Образованием и наукой должен руководить педагог или ученый, специалист... С нас достаточно лептонных богов и квантовой культурологии. Научное и образовательное сообщество Украины против профанации – возглавлять МОН должен профессиональный человек с безупречной репутацией, который будет проводить реформы, а не воровать университетское имущество и чужие научные работы", – отмечали организаторы акции.

Почему Шкарлет?

Впрочем, протесты активистов мнения правительства не изменили – 25 июня 2020 года Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанности министра образования, а 17 декабря того же года под крики "Позор" стал полномочным министром образования и науки.

За пол года на посту Сергей Шкарлет отметился несколькими скандалами и был постоянным объектом критики.