Международный валютный фонд обеспокоен из-за ситуации с регулированием цен на газ в Украине. Эта ситуация в будущем повлияет на получение нового транша.

Источник: 24 канал

Глава Министерства финансов Сергей Марченко в интервью сказал, что газовый вопрос МВФ обсуждал с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Сейчас идет наработка условий, которые должны не допустить повторения ситуации в будущем.

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"Были нарушены определенные условия, когда цена была зафиксирована. Сейчас обсуждается с МВФ формат, как не допустить этого в будущем и с другой стороны защитить граждан, которые могут из-за монопольных сговоров терять свои доходы", – сказал Марченко.

По его словам, Международный валютный фонд не был разъярен из-за этого, они нормально восприняли ситуацию с тарифами.

Мы действительно выполнили обязательства летом, ввели рынок природного газа. Но в процессе внедрения оказалось, что он несовершенен. Есть определенная монополия, сговор участников рынка, который не позволяет людям выбрать лучшее из условий. Фактически, этот рынок нуждается в определенных регуляциях. МВФ нормально восприняли эту ситуацию, проявили обеспокоенность, но сейчас этот вопрос обсуждается,

– отметил министр финансов.

Он добавил, что условием для получения следующего транша станет урегулирование вопроса рынка природного газа.

Рынок газа в Украине: что об этом известно

Одним из требований МВФ к Украине было запустить рынок газа для населения. 1 августа нашей стране удалось это сделать.

Это означало, что украинцы могли свободно сменить поставщика для лучшего качества или более выгодной цены.

Однако этому помешала монополия (олигарх Дмитрий Фирташ контролирует 70% рынка газа), которая не дала рынку заработать так, как этого ожидали. Цены на газ стремительно выросли.

Государство сразу вмешалось в дело, установив максимальную цену – 6,99 гривны за кубометр газа и 1,79 гривны за распределение кубометра.



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