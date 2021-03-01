Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря председателем Херсонской областной государственной администрации. До этого он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.

Президент вручил Козырю служебное удостоверение в Офисе Президента. Также Зеленский пожелал ему удачи в работе на благо региона.

Важно Патриотизм и профессионализм: Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США

По его словам, Херсонщина имеет огромный потенциал для развития. В то же время главной задачей председателя ОГА является воплощение в жизнь всех этих возможностей.

Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации,

– обратился Зеленский в Козыря.

Заметим! Соответствующий указ № 83/2021 глава государства подписал 1 марта.

Что известно о Сергее Козыре

Сергей Козырь – уроженец Донецка. Он закончил местный национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых" и по специальности "финансы".

Также в Донецком национальном университете получил степень бакалавра по правоведению.

Козырь работал в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправления "Трудовое" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания".

Кроме этого, с 2005 по 2019 годы был на должностях государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

В сентябре 2019 года Козырь стал заместителем Херсонской ОГА, а с декабря 2020 года – временно исполнял обязанности председателя.

Больше о назначениях Зеленского – читайте здесь.