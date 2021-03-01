Зеленский назначил Сергея Козыря председателем Херсонской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря председателем Херсонской областной государственной администрации. До этого он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.
Источник:Офис Президента
Президент вручил Козырю служебное удостоверение в Офисе Президента. Также Зеленский пожелал ему удачи в работе на благо региона.
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По его словам, Херсонщина имеет огромный потенциал для развития. В то же время главной задачей председателя ОГА является воплощение в жизнь всех этих возможностей.
Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации,
– обратился Зеленский в Козыря.
Что известно о Сергее Козыре
- Сергей Козырь – уроженец Донецка. Он закончил местный национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых" и по специальности "финансы".
- Также в Донецком национальном университете получил степень бакалавра по правоведению.
- Козырь работал в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности "Шахтоуправления "Трудовое" ГП "Донецкая угольная энергетическая компания".
- Кроме этого, с 2005 по 2019 годы был на должностях государственных и частных предприятиях угольной отрасли.
- В сентябре 2019 года Козырь стал заместителем Херсонской ОГА, а с декабря 2020 года – временно исполнял обязанности председателя.
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