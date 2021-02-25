Активист Роман Синицын заявил, что Сергей Стерненко готовился к приговору с возможным лишением свободы. Однако решение суда для Синицына все-таки стало сюрпризом.

По словам Синицына, приговор Стерненко является выгодным для людей, которых можно назвать "коллективная русня".

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Чьи фамилии назвал Синицын

Андрея Портнова – экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича;

Олега Татарова – заместителя главы Офиса Президента Андрея Ермака;

Ирины Венедиктовой – генпрокурора Украины.

Что еще сказал Синицын

Активист Синицын рассказал, что Стерненко "не нравится многим из них, потому что олицетворяет проукраинские и майдановские ценности".

Поведение судьи, вынесшего приговор Стерненко, является беспрецедентным. В день заседания, 19 февраля, судья не вышел из совещательной комнаты и перенес оглашение приговора на неделю.

Финальная часть судебного процесса не предусматривает дебатов. Судья должен лишь зачитать вердикт. Однако этого не произошло.

Сам Стерненко рассказал, что этот первый приговор должен был быть очень мягким или оправдательным.

Поэтому, очевидно, в течение недели на судью давили и он его (приговор – 24 канал) переписал. Есть версия, что глава (Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко – 24 канал) закрыл (судью Виктора Попревича – 24 канал) в комнате, пока тот этого не сделал,

– заявил Синицын.

По словам активиста, такие методы пока являются привычными. Синицын отметил, что главным бенефициаром в осуждении Стерненко является собственно Портнов, который имеет влияние на ряд судей. Однако если мыслить глобальнее, виновной в приговоре Стерненко является вся Россия.

Стерненко осудили: что известно

23 февраля украинского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет о сумме в размере 300 гривен.

Из СИЗО Стерненко написал первое письмо. Активист признался, что "политический приговор без всякого доказательства" стал для него настоящим шоком. В то же время активист не теряет надежду. К украинцам он имеет только одну просьбу: "не молчите, говорите громко".

Украинцы не молчат. 23 февраля в городах вспыхнули массовые протесты в поддержку Стерененко.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала