Глава Минэнергетики Юрий Витренко обратился к парламенту с просьбой уволить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Однако это может привести к разрушению реформы корпоративного управления, которая не нравится, в частности, фракции Юлии Тимошенко.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что такая просьба Витренко построена на основании личной обиды на Коболева и желания ему "отомстить".

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Тимошенко и Витренко

Банкир объяснил, что многим нардепам из фракции "Батькивщина" не нравится реформа корпоративного управления. Он считает, что просьба освободить Витренко Коболева – это способ понравиться группам, а-ля фракции Юлии Тимошенко.

Якобы, смотрите, я тоже против реформы. Я (Юрий Витренко – 24 канал) получу должность, а вы (нардепы от "Батькивщины – 24 канал) все остальное,

– сказал Фурса.

Витренко может разрушить реформу

"Витренко разрушает реформу корпоративного управления "Нафтогаза", которая всегда была примером удачного реформирования в Украине для Запада", – подчеркнул Фурса.

По словам специалиста, идея реформы корпоративного правления заключается в том, чтобы "держать чиновников подальше от государственных компаний".

Где политики, там, обычно, и коррупция,

– заявил Сергей Фурса.

Он отметил, что для того, чтобы избежать коррупции есть "прослойка" в виде наблюдательного совета. Они защищают государство от негативного влияния чиновников. Очевидно, что это не нравится Юрию Витренко и "он хочет взять под свой личный контроль".

Наблюдательный совет

Фурса прокомментировал то, что украинцы часто слышат жалобы от народных депутатов об их низких зарплатах. Впрочем, все понимают, что "зарплаты маленькие – конверты большие". Поэтому представители народа отстаивают интересы тех, кто им эти незаконные конверты дает.

Заметим. Правительство не может уволить главу "Нафтогаза", эти полномочия принадлежат наблюдательному совету.

Относительно наблюдательного совета банкир подчеркнул, что члены этого института получают достаточно большие зарплаты, но они защищают интересы украинцев. По его словам, популисты пытаются дискредитировать этот совет. В частности непосредственно группа "Батькивщина" стремится разрушить учреждение.

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