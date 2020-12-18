Сергея Дроздова подозревают в халатности, которая привела к падению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года. Генерал-лейтенант возглавляет воздушные силы ВСУ с 2015 года.

Биографию Сергея Дроздова и что о нем известно – читайте в материале 24 канала.

К слову Падение Ан-26 под Чугуевом: ГБР объявило подозрение командующему Воздушных сил

Кто такой Сергей Дроздов

Это 58-летний генерал-лейтенант, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сергей Дроздов родился 24 февраля 1962 года в Чернигове.

Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков с отличием в 1983 году,

Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина в 1995 году,

факультет подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины в 2009 году.

Военный женат. В своей декларации он упоминает жену Инну, но нет ни слова о детях. О них, если они есть, информации совсем нет.

Карьера Дроздова – от летчика-снайпера до командующего

Сергея Дроздова нельзя отнести к "кабинетным" генералам. Перед тем, как сесть в удобное кресло, он более 20 лет проработал "в поле", а если быть точным – в небе.

В частности, нынешний командующий Воздушных сил освоил навыки управления рядом воздушных судов:

Л-39,

Ан-26,

МиГ-21,

МиГ-29,

Су-27,

вертолет Ми-8.

Его общий налет превышает отметку в 2 тысячи часов.

Начинал карьеру в 1983 году, будучи летчиком истребительного авиационного полка в Ивано-Франковске. В период 1989 – 1993 годов командовал звеном в группе авиационных советских войск в Германии. После этого еще 10 лет провел в Ивано-Франковске.

После работал в командованиях "Центр" и "Юг" на должностях заместителей командующих. В 2012 году Сергей Дроздов стал первым заместителем командующего Воздушных сил, а через 3 года и сам стал командиром.

Кроме того, Сергей Дроздов имеет государственные награды:

Орден Красной Звезды (СССР),

Орден Богдана Хмельницкого II степени,

Орден Богдана Хмельницкого III степени.



Сергей Дроздов / Фото Министерство обороны Украины

Декларация командующего Воздушных сил:

Сергей Дроздов владеет недвижимостью в столице и 3 областных центрах Украины. Именно там он раньше работал или и продолжает прямо сейчас:

Киев – квартира на 59 квадратов,

Ивано-Франковск – квартира в 102 квадратных метра,

Винница – квартира на 103 квадратных метра,

Харьков – квартира на 38 квадратных метров.

Также командующий воздушных сил владеет автомобилем Honda CRV 2013 года, который стоит 320 тысяч гривен, и ВАЗ 21013 1987 года за 10 тысяч гривен.

За 2019 год военный задекларировал зарплату в 776 тысяч гривен, а также пенсию на 94 тысячи. Другие доходы, в частности, зарплата за преподавание в университете не доходили и до 10 тысяч гривен.

Вместе с женой Сергей Дроздов держит в наличке 85 тысяч долларов, а на банковских счетах чуть более 530 тысяч гривен.