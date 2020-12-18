Сергею Дроздову вручили подозрение: что известно о командующем воздушных сил
Сергея Дроздова подозревают в халатности, которая привела к падению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года. Генерал-лейтенант возглавляет воздушные силы ВСУ с 2015 года.
Биографию Сергея Дроздова и что о нем известно – читайте в материале 24 канала.
К слову Падение Ан-26 под Чугуевом: ГБР объявило подозрение командующему Воздушных сил
Кто такой Сергей Дроздов
- Это 58-летний генерал-лейтенант, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- Сергей Дроздов родился 24 февраля 1962 года в Чернигове.
- Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков с отличием в 1983 году,
- Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина в 1995 году,
- факультет подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины в 2009 году.
- Военный женат. В своей декларации он упоминает жену Инну, но нет ни слова о детях. О них, если они есть, информации совсем нет.
Карьера Дроздова – от летчика-снайпера до командующего
Сергея Дроздова нельзя отнести к "кабинетным" генералам. Перед тем, как сесть в удобное кресло, он более 20 лет проработал "в поле", а если быть точным – в небе.
В частности, нынешний командующий Воздушных сил освоил навыки управления рядом воздушных судов:
- Л-39,
- Ан-26,
- МиГ-21,
- МиГ-29,
- Су-27,
- вертолет Ми-8.
Его общий налет превышает отметку в 2 тысячи часов.
Начинал карьеру в 1983 году, будучи летчиком истребительного авиационного полка в Ивано-Франковске. В период 1989 – 1993 годов командовал звеном в группе авиационных советских войск в Германии. После этого еще 10 лет провел в Ивано-Франковске.
После работал в командованиях "Центр" и "Юг" на должностях заместителей командующих. В 2012 году Сергей Дроздов стал первым заместителем командующего Воздушных сил, а через 3 года и сам стал командиром.
Кроме того, Сергей Дроздов имеет государственные награды:
- Орден Красной Звезды (СССР),
- Орден Богдана Хмельницкого II степени,
- Орден Богдана Хмельницкого III степени.
Сергей Дроздов / Фото Министерство обороны Украины
Декларация командующего Воздушных сил:
Сергей Дроздов владеет недвижимостью в столице и 3 областных центрах Украины. Именно там он раньше работал или и продолжает прямо сейчас:
- Киев – квартира на 59 квадратов,
- Ивано-Франковск – квартира в 102 квадратных метра,
- Винница – квартира на 103 квадратных метра,
- Харьков – квартира на 38 квадратных метров.
Также командующий воздушных сил владеет автомобилем Honda CRV 2013 года, который стоит 320 тысяч гривен, и ВАЗ 21013 1987 года за 10 тысяч гривен.
За 2019 год военный задекларировал зарплату в 776 тысяч гривен, а также пенсию на 94 тысячи. Другие доходы, в частности, зарплата за преподавание в университете не доходили и до 10 тысяч гривен.
Вместе с женой Сергей Дроздов держит в наличке 85 тысяч долларов, а на банковских счетах чуть более 530 тысяч гривен.
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