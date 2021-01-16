В Калуше Ивано-Франковской области на территории компании "Карпатнефтехим" произошел пожар. Информации о жертвах или пострадавших, к счастью, нет. Инцидент произошел днем 15 января.

Детали пожара обнародовал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве говорят, что к тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения не только из Калуша, но и из соседних городов.

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Происходило факельное горение пиролизной печи. Горел дихлорэтан.

Площадь возгорания составила ориентировочно 45 квадратных метров.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 14:40. За менее чем час, в 15:30 он был локализован, а в 15:36 – ликвидирован.

Участие в тушении принимали 53 спасателя и 16 единиц техники.

После пожара химическая лаборатория Карпатнефтехима провела замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами завода они не обнаружили.

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Пожарные из которых часть ликвидировали возгорание

Государственная пожарно-спасательная часть №24 компании "Карпатнефтехим",

Государственная пожарно-спасательная часть №6 города Калуш,

Государственная пожарно-спасательная часть №8 поселка Рожнятов,

Государственная пожарно-спасательная часть №10 города Долина,

Государственная пожарно-спасательная часть №3 города Галич,

Государственный пожарно-спасательный пост поселка Бурштын

мобильная оперативная группа Калушского районного отдела,

мобильная оперативная группа и дежурная смена Оперативно-координационного центра управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Кроме того, на месте работали представители радиационной, химической и биологической защиты, газодымозащитной службы и автомобиль воздушно-пенного тушения.

Заметим! Это не первый пожар на Карпатнефтехиме в Калуше. В частности, в январе 2019 года здесь загорелся олефиновый завод. Все детали инцидента читайте по этой ссылке.