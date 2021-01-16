Химзавод снова горел в Калуше на Прикарпатье: пожар тушили полсотни пожарных
В Калуше Ивано-Франковской области на территории компании "Карпатнефтехим" произошел пожар. Информации о жертвах или пострадавших, к счастью, нет. Инцидент произошел днем 15 января.
Детали пожара обнародовал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве говорят, что к тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения не только из Калуша, но и из соседних городов.
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Пожар на химзаводе в Калуше: что известно
- Происходило факельное горение пиролизной печи. Горел дихлорэтан.
- Площадь возгорания составила ориентировочно 45 квадратных метров.
- Спасатели получили сообщение о пожаре в 14:40. За менее чем час, в 15:30 он был локализован, а в 15:36 – ликвидирован.
- Участие в тушении принимали 53 спасателя и 16 единиц техники.
- После пожара химическая лаборатория Карпатнефтехима провела замеры воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций химически опасных веществ на территории и за пределами завода они не обнаружили.
Пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше: смотрите видео
Пожарные из которых часть ликвидировали возгорание
- Государственная пожарно-спасательная часть №24 компании "Карпатнефтехим",
- Государственная пожарно-спасательная часть №6 города Калуш,
- Государственная пожарно-спасательная часть №8 поселка Рожнятов,
- Государственная пожарно-спасательная часть №10 города Долина,
- Государственная пожарно-спасательная часть №3 города Галич,
- Государственный пожарно-спасательный пост поселка Бурштын
- мобильная оперативная группа Калушского районного отдела,
- мобильная оперативная группа и дежурная смена Оперативно-координационного центра управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Кроме того, на месте работали представители радиационной, химической и биологической защиты, газодымозащитной службы и автомобиль воздушно-пенного тушения.
Заметим! Это не первый пожар на Карпатнефтехиме в Калуше. В частности, в январе 2019 года здесь загорелся олефиновый завод. Все детали инцидента читайте по этой ссылке.
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