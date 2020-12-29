Более 2 тысяч антикварных вещей, замаскированных под украинский паркет, пытались ввезти в Сербию 29 декабря. Сербские таможенники обнаружили ценную контрабанду ночью на пограничном переходе Сербская Црня.

Ввезти коллекцию в Сербию пытался грузовик с румынскими номерами. Его водитель – 46-летний серб –убеждал пограничников, что везет 2 пакета конфет и товар, который указан в таможенной документации. Об этом со ссылкой на пресс-службу сербской таможни пишет "Балканский обозреватель".

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Таможенники в сотрудничестве с полицией выявили и предотвратили попытку контрабанды богатой археологической коллекции из более 2 000 антикварных предметов разных периодов. Эта необычная коллекция была обнаружена на въезде в страну в грузовике с румынскими номерами. Она перевозила паркет из Украины в Сербию и стояла на очереди для регулярного въездного контроля,

- говорится в сообщении.

Во время детального осмотра транспортного средства таможенники обнаружили, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены незадекларированным антиквариатом.

Он принадлежал к разным периодам:

эпохи бронзы,

византийского периода,

средневековье,

предметов древних славян и кельтов.

Всего таможенники насчитали 2 113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, один больший камень и несколько меньших металлических фигур.

Какие антикварные вещи пытались вывезти из Украины в Сербию / Фото Uprava Carina Srbije

Среди декоративных предметов есть браслеты, броши, заколки, а также зажимы для волос, тогда как среди оружия – много наконечников для копий, стрел, топоров и даже булавы.

Из повседневной посуды коллекция также содержит несколько ложек, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты.



Антикварная коллекция, которую пытались ввезти в Сербию / Фото kurir.rs

"Учитывая размер и разнообразие коллекции, определить стоимость без экспертной оценки невозможно, и все предметы будут переданы на экспертизу. Однако очевидно, что он имеет большую историческую и археологическую ценность", – отмечается в СМИ.

Заметим, что водитель сказал таможенникам, что коллекция не его, но он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату. Ему сказали, что кто-то свяжется с ним после его прибытия в страну.