На довыборах в Донецкой области победил одиозный политик Андрей Аксенов. Такая новость возмутила часть украинцев, ведь в разгар боевых действий на Донбассе он получил гражданство Российской Федерации.

Ведущая Татьяна Круговая в эфире 24 канала сообщила, что уже все 100% бюллетеней посчитаны. И подчеркнула: "Такого стремительного карьерного взлета от сепаратиста – до народного депутату, я еще не видела. Наши спецслужбы, видимо, тоже".

К слову Отдали Донбасс без борьбы: почему победа Аксенова в Донецкой области стала возможной

"Андрей Аксенов, если говорить просто – сепар. И место ему точно не в украинском парламенте, а где-то в России, а еще лучше в тюрьме", – заявила ведущая.

Почему Аксенов получил российский паспорт

По ее словам, вполне вероятно, российский паспорт Аксенову дали за то, что он организовал так называемый референдум об отделении поселка Новодонецкое от Украины. Тогда в 2014 году он был председателем Новодонецкого и устраивал там "сходки" чиновников сепаратистов.

"После этих событий Аксенов даже был в розыске. Сам он говорил, что лечился в Германии. В Украину вернулся в начале 2019 года. Суд дал ему круглосуточный домашний арест, но впоследствии изменил – на личное обязательство. Также Аксенова отстранили от должности городского главы", – сказала Круговая.

Казалось бы, что будущего в Украине у такого персонажа быть просто не может. Но свое дело сделали избиратели. В 2020 году Андрей Аксенов снова победил на выборах мэра Доброполье,

– объяснила ведущая 24 канала.

Дружба с Россией в предвыборной программе

После такого успеха политик решил идти в народные депутаты и подал документы в ЦИК. Что интересно, по словам ведущей, в своей предвыборной программе Аксенов написал о дружбе с Россией.

"Даже уголовное дело против него не стало основанием не регистрировать такого кандидата, так как нет приговора суда", – добавила Татьяна Круговая.

Татьяна Круговая резко высказалась об Андрее Аксенове в эфире: смотрите видео