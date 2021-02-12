Чому в Україні підтримують ОПЗЖ і решту проросійських сил: Сенцов пояснив ситуацію
Колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов не вважає, що проросійські сили в Україні мають неабияку перевагу над проукраїнськими. Хоча їхня підтримка зростає, і це результат того, яку волю раніше давала владу куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратникам.
Источник:"Новое время"
Щодо результатів останніх соцопитувань, Олег Сенцов підкреслив, що їх "трохи підмотали на користь ОПЗЖ". Адже ця політсила все ж не може за популярністю перевершити пропрезидентську "Слуга народу".
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Чи популярні проросійські сили в Україні: думка Сенцова
За його словами, в Україні є 3 сильні політичні проєкти. Мовиться про "Слугу народу", "Європейську Солідарність" та "Опозиційну платформу – За життя".
Найімовірніше, ЄС стоїть на своїй електоральній стелі, падіння популярності "слуг" можна пояснити тією хаотичною політикою, яку вони проводять упродовж цих півтора року, ситуація з ОПЗЖ – прямий наслідок того, що дозволяли Віктору Медведчуку останні сім років до моменту закриття каналів,
– підкреслив Сенцов.
Колишній політв'язень додає, замість того, щоб ще раніше закрити "медійні помийки" кума Путіна, відразу після їх появи, його підтримували як спарингпартнера. Так само підтримували ще одного лідера ОПЗЖ – Юрія Бойка.
"Створили таку собі страшилку для українців із цінностями суверенної демократії. І результат, на мою думку, є цілком закономірним", – підсумував Сенцов.
- Режисера разом з іншим активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Чоловіків звинуватили у підготовці терактів на півострові.
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв'язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування.
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією. Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
- Після звільнення він заявив, що не хоче пов'язувати своє життя з політикою.
Дані з відкритих джерел і матеріалів 24 каналу.
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