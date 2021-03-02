В Верховной Раде 2 марта заработала сенсорная система для предотвращения кнопкодавству. Впрочем, без путаницы и курьезов не обошлось же в первый день.

По новой системе, депутаты должны подтверждать свое участие в голосовании не карточкой, как раньше, а собственным пальцем.

Напомним В Раде наконец заработала сенсорная система – видео

Нововведение в Раде: что особенного и с чем проблемы

Сенсорная кнопка – это чувствительная клавиша, которую нужно зажимать во время голосования. Однако есть нюанс: отпускать ее до завершения времени, отведенного на голосование (характерные звуки "пик-пик", которые легко узнать), нельзя. Если депутат уберет палец раньше – голос не зачтется системой.

Поэтому первые проблемы оказались в первые же 10 голосований Рады. Например, народные избранники не смогли проголосовать за сокращение сроков для представления альтернативных законопроектов и выводов профильной комиссии для законопроекта № 5155. Это внесение изменений в статью 16 о Законе Украины о валютных операциях.

Отметим: за минуту до того, депутатам удалось проголосовать за включение в повестку дня этого законопроекта. За решение проголосовали 266 голосами.



35 депутатов не голосовали за это решение / Скриншот из видео

Из зала после "провала" голосования раздались крики "Неправильно проголосовали" и смех. Затем Разумков улыбнулся, выключил свой микрофон и переговорил о чем-то со своим заместителем.

В конце концов заместитель спикера Руслан Стефанчук со словами: "учитывая определенные технические неполадки", поставил решение на повторное голосование.

Напомним. В январе 2020 года президент Украины ввел уголовную ответственность за "кнопкодавство". Нарушителей будут наказывать штрафами до 85 тысяч гривен.