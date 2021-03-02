Сенсорное голосование в Раде: без курьезов не обошлось
В Верховной Раде 2 марта заработала сенсорная система для предотвращения кнопкодавству. Впрочем, без путаницы и курьезов не обошлось же в первый день.
Источник:24 канал
По новой системе, депутаты должны подтверждать свое участие в голосовании не карточкой, как раньше, а собственным пальцем.
Напомним В Раде наконец заработала сенсорная система – видео
Нововведение в Раде: что особенного и с чем проблемы
- Сенсорная кнопка – это чувствительная клавиша, которую нужно зажимать во время голосования. Однако есть нюанс: отпускать ее до завершения времени, отведенного на голосование (характерные звуки "пик-пик", которые легко узнать), нельзя. Если депутат уберет палец раньше – голос не зачтется системой.
- Поэтому первые проблемы оказались в первые же 10 голосований Рады. Например, народные избранники не смогли проголосовать за сокращение сроков для представления альтернативных законопроектов и выводов профильной комиссии для законопроекта № 5155. Это внесение изменений в статью 16 о Законе Украины о валютных операциях.
- Отметим: за минуту до того, депутатам удалось проголосовать за включение в повестку дня этого законопроекта. За решение проголосовали 266 голосами.
35 депутатов не голосовали за это решение / Скриншот из видео
- Из зала после "провала" голосования раздались крики "Неправильно проголосовали" и смех. Затем Разумков улыбнулся, выключил свой микрофон и переговорил о чем-то со своим заместителем.
В конце концов заместитель спикера Руслан Стефанчук со словами: "учитывая определенные технические неполадки", поставил решение на повторное голосование.
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