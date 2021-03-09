В Верховной Раде наконец заработала сенсорная кнопка, которая должна сделать невозможным "кнопкодавство". Систему голосования с помощью сенсорной кнопки в сессионном зале установили еще в далеком 2008 году, впрочем, использовать ее начали только сейчас.

Кроме сенсорных кнопок в парламенте также установили дополнительные камеры. Что касается самой кнопки – это чувствительная клавиша, которую надо зажимать пальцем во время голосования. Отпускать ее до завершения времени, отведенного на голосование нельзя, а если депутат все же уберет палец раньше – голос не зачтется системой.

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Поможет ли это в борьбе с "кнопкодавством"

"Кнопкодавство" в Украине карается существенными штрафами, но нардепов это отнюдь не останавливает. В январе 2020 года президент Украины ввел уголовную ответственность за "кнопкодавство", нарушителей должны наказывать штрафами до 85 тысяч гривен.

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация Политических Наук", говорит, что технически – это очень неплохая инициатива, ведь "кнопкодавить" сенсорными кнопками будет значительно труднее, чем карточками. Теоретически и это можно обойти, но это будет дорого, поэтому "кнопкодавство" (голосование не за себя) после этого шага должно исчезнуть как явление.

Однако проблема бессознательного голосования, когда депутаты не до конца будут понимать, за что они голосуют, никуда не исчезнет. Кнопки будут нажимать больше людей, в зале будет находиться достаточно депутатов для принятия решений. В конце концов, в этот созыв попало достаточное количество депутатов, которые считают голосование своей работой, поэтому и проблема неперсонального голосования в этом созыве не такая острая, как в предыдущих,

– говорит Синченко.

Роман Бабий, народный депутат Украины IX созыва, отметил, что обновленный механизм фиксации голоса – обеими руками одновременно, на последней секунде голосования и с активированной картой народного депутата – делает физически невозможным голосование за нескольких депутатов одновременно. Это не исключает вероятность проголосовать за другого, имея его карточку, однако таким образом нельзя будет проголосовать за себя.

Это хоть и немного технически устаревшая, однако правильная и эффективная инициатива, чтобы исключить распространенное ранее голосование за нескольких депутатов одновременно. В нашем распоряжении есть два предохранителя, препятствующие "кнопкодавству" – это уголовная ответственность за такой поступок и, собственно, сенсорная кнопка. В комплексе оба они должны дать желаемый эффект,

– говорит нардеп.

Богдан Петренко, политолог, объясняет, что социальные проблемы невозможно решить исключительно техническими средствами, потому что проблема "кнопкодавства" лежит не в желании отдельных депутатов "голосовать за того парня", ведь те, кто голосуют, как раз посещают заседания.

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Проблема в том, что в Верховную Раду попадают люди, которые не появляются на ее заседаниях. Прежде всего это касается крупных предпринимателей, для которых "корочка" нардепа – это средство решения бизнесовых, а не государственных вопросов. С другой стороны, в Верховной Раде всегда существовала проблема в том, чтобы собрать голоса даже своих депутатов – в том числе коалиции или монобольшинства. Поэтому власть никогда не была заинтересована в том, чтобы эта кнопка работала,

– говорит Петренко.

Он добавляет, что выбор в том, чтобы, либо делиться властными полномочиями с другими финансово-политическими группами, в том числе и при распределении финансовых ресурсов, чтобы они давали свои головы либо – "сломать кнопку". Поэтому история побед сенсорной кнопки не продлится долго. Хотя она могла бы стать стимулом для того, чтобы подтягивать в Верховную Раду дисциплинированных депутатов.

История сенсорной кнопки в Раде