Сенсорная кнопка была готова в Раде еще во времена Парубия, – Железняк
В Верховной Раде заработает так называемая сенсорная кнопка, и депутаты больше не смогут "кнопкодавить". В то же время появляются слухи, что механизм можно будет обмануть.
Источник:24 канал
Кроме жвачки, из креативных версий была теплая вода в бутылке. Но ни одним способом обмануть будет нельзя. Об этом рассказал народный депутат, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Актуально Это не решает наши проблемы, – эксперт о "суде в смартфоне"
Сенсор был готов еще при Парубие
По его словам, действующая власть и Служба безопасности Украины мешали тому, чтобы ввести эту сенсорную кнопку раньше.
Эта сенсорная кнопка была готова во времена экс-главы парламента Андрей Парубия еще несколько лет назад,
– отметил Железняк.
Кнопку нельзя обмануть
Он отметил, что кроме сенсора, нужно нажать красную, зеленую или желтую кнопку и подержать ее некоторое время.
Поэтому такие "мощные" депутаты как Антон Яценко не смогут проявлять в Раде таланты пианистов,
– сказал нардеп.
В Верховной Раде, как заметил Железняк, также установили дополнительные камеры наблюдения. Отныне весь доступ к информации с этих камер будет в аппарате ВР и каждый нардеп сможет получить его.
Кнопкодавства в ВР больше не будет: смотрите видео
"Я надеюсь, что сенсорная кнопка, камеры, а также уголовные дела помогут другим народным депутатам не только для того, чтобы забыть о "жвачке", но и для того, чтобы не рисковать", – добавил глава фракции "Голос".
Поделиться новостью