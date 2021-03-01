В Верховной Раде заработает так называемая сенсорная кнопка, и депутаты больше не смогут "кнопкодавить". В то же время появляются слухи, что механизм можно будет обмануть.

Кроме жвачки, из креативных версий была теплая вода в бутылке. Но ни одним способом обмануть будет нельзя. Об этом рассказал народный депутат, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Актуально Это не решает наши проблемы, – эксперт о "суде в смартфоне"

Сенсор был готов еще при Парубие

По его словам, действующая власть и Служба безопасности Украины мешали тому, чтобы ввести эту сенсорную кнопку раньше.

Эта сенсорная кнопка была готова во времена экс-главы парламента Андрей Парубия еще несколько лет назад,

– отметил Железняк.

Кнопку нельзя обмануть

Он отметил, что кроме сенсора, нужно нажать красную, зеленую или желтую кнопку и подержать ее некоторое время.

Поэтому такие "мощные" депутаты как Антон Яценко не смогут проявлять в Раде таланты пианистов,

– сказал нардеп.

В Верховной Раде, как заметил Железняк, также установили дополнительные камеры наблюдения. Отныне весь доступ к информации с этих камер будет в аппарате ВР и каждый нардеп сможет получить его.

Кнопкодавства в ВР больше не будет: смотрите видео

"Я надеюсь, что сенсорная кнопка, камеры, а также уголовные дела помогут другим народным депутатам не только для того, чтобы забыть о "жвачке", но и для того, чтобы не рисковать", – добавил глава фракции "Голос".