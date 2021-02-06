У Сенцова родилась дочь: СМИ выяснили, кто мать ребенка
Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов сообщил о рождении дочери Эммы. По информации СМИ, мать ребенка – журналистка и активистка Юлия Бабич.
Источник:ТСН
Ранее в своем фейсбуке Сенцов опубликовал фото с малышкой и лаконично подписал – "дочка Эмма". Сообщать другие подробности журналистам он отказался.
Обратите внимание У Олега Сенцова родилась дочь: фото
О том, что матерью девочки является именно Юлия Бабич, в комментарии ТСН рассказали знакомые украинского режиссера.
Заметим, что в фейсбуке журналистка публикует много фотографий с младенцем – всюду есть хэштег #КрихіткаОлегівна.
Судя по сообщениям в соцсети, родила Бабич еще в середине декабря. Одно из фото с ребенком она подписала: "Мы обязательно туда поедем, мой медвежонок. В наш украинский, в твой Крым..."
Что известно о семье Сенцова
- От первого брака Олег Сенцов имеет 19-летнюю дочь Алину и 16-летнего сына Владислава, у которого аутизм. Пока режиссер был в плену Кремля, они жили с мамой, бабушкой или тетей.
- После освобождения из плена мать Сенцова и дочь переехали в Киев. Впоследствии удалось убедить бывшую жену отпустить в столицу и сына.
- Как рассказывал сам Сенцов, его бывшая жена Алла – этническая украинка, которая приняла аннексию Крыма. Она решила развестись с ним, когда тот был в российской тюрьме.
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