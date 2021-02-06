Бывший пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов сообщил о рождении дочери Эммы. По информации СМИ, мать ребенка – журналистка и активистка Юлия Бабич.

Ранее в своем фейсбуке Сенцов опубликовал фото с малышкой и лаконично подписал – "дочка Эмма". Сообщать другие подробности журналистам он отказался.

Обратите внимание У Олега Сенцова родилась дочь: фото

О том, что матерью девочки является именно Юлия Бабич, в комментарии ТСН рассказали знакомые украинского режиссера.

Заметим, что в фейсбуке журналистка публикует много фотографий с младенцем – всюду есть хэштег #КрихіткаОлегівна.

Судя по сообщениям в соцсети, родила Бабич еще в середине декабря. Одно из фото с ребенком она подписала: "Мы обязательно туда поедем, мой медвежонок. В наш украинский, в твой Крым..."

Обратите внимание! 24 канал не может утверждать, что Бабич является матерью ребенка Сенцова, пока он это не подтвердил. Подчеркиваем, что это – всего лишь предположение СМИ.

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