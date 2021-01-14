Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Украины о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. Олег Сенцов отметил, что с таким судебным решением оккупантам уже будет трудно спорить.

В Украине почти нет людей, которые бы сомневались в том, что Россия захватила территорию Крыма и контролировала полуостров с 27 февраля 2014 года. Об этом Олег Сенцов заявил на странице в фейсбуке.

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По его словам, для некоторых людей это еще не было окончательным фактом. В частности, говорится о лицах, которые верят в российскую пропаганду. Однако Сенцов отметил, что после судебного решения оккупанты уже не смогут спорить по вопросу об оккупации Крыма.

Хотя им не привыкать называть черное – белым и наоборот,

– подчеркнул он.

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Сенцов также поздравил украинцев с принятием исторического и важного для всех решения. Также он поблагодарил за то, что хотя бы на бумаге вынесли справедливое решение.

"Не сомневаюсь в том, что когда-то мы выгоним россиян с нашей земли, потому что Крым – это Украина", – подытожил Сенцов.

Кто такой Олег Сенцов Олег Сенцов – общественный деятель, кинорежиссер, сценарист, писатель, заключенный Кремля. В мае 2014 года в Крыму Сенцова и еще 4 украинских активистов арестовали сотрудники российских оккупационных силовых структур. Тогда их обвинили в подготовке терактов на территории Крыма. Поэтому Сенцов получил 20 лет колонии. В сентябре 2019 года его и других политзаключенных вернули в Украину в рамках обмена пленными с Россией.