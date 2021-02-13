Дружеский совет, – Сенцов объяснив, почему рекомендовал Порошенко уходить на пенсию
Бывший политзаключенный Олег Сенцов объяснил, почему советовал лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко уйти на пенсию. Режиссер, мол, видит, в чем проблемы силы, и поэтому дал такой совет пятому президенту.
Источник:НВ
Почему режиссер советовал Порошенко уйти на пенсию
Сенцов заявил, что из всех украинских политических партий "ЕС" и "Голос" для него ближе всего.
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Я же знаю их всех, со многими знаком, и все, что я сказал, было дружеским советом человека, который стоит на их стороне и видит, в чем их проблемы,
– пояснил ексбранець Кремля.
Он добавил: "Возможно, они сами этого не замечают, но если они будут двигаться в том же направлении, то они проиграют и парламентские, и президентские выборы".
По мнению Сенцова, "ЕС" своей реакцией на его слова показывает, что не готова слышать критику. "Значит, дела, вероятнее всего, обстоят так, как я сказал".
Что Сенцов говорил о Порошенко и ЕС
►Режиссер заявлял, что риторика Порошенко "кто не со мной – рука Кремля" отталкивает проукраинские партии от объединения. Пятый президент, по мнению Сенцова, тянет вниз всю партию.
►Кроме того, бывший узник Кремля подчеркивал, что "Европейская солидарность" превращается в секту. Если Порошенко отступит, то это, мол, будет очень сильный шаг с его стороны.
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