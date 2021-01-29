Украинцы, которые вернулись из российского плена, планируют создать платформу освобождения политзаключенных. К сотрудничеству приглашают всех неравнодушных.

Источник: фейсбук Олега Сенцова

Создание этой платформы обсудили бывшие политзаключенные, среди которых Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Шумков, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз и Николай Карпюк.

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"Вова Балух уже пришел в себя, Саша Шумков тоже с нами. Встретились с собратьями, чтобы сделать общую платформу освобождения политзаключенных", – написал Сенцов.



Бывшие украинские пленные анонсировали платформу политзаключенных / Фото Олега Сенцова

Кроме того, он пригласил присоединиться к созданию платформы всех желающих.

Приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных, общественные организации и другие учреждения. Только вместе мы сможем вытащить из-за решетки всех украинских пленных, заложников и политзаключенных!

– закончил сообщение украинский режиссер.



Олег Сенцов вместе с бывшими пленными / Фото Олег Сенцов

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