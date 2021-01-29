Сенцов встретился с выздоровевшим Балухом и анонсировал платформу политзаключенных: фото
Украинцы, которые вернулись из российского плена, планируют создать платформу освобождения политзаключенных. К сотрудничеству приглашают всех неравнодушных.
Источник: фейсбук Олега Сенцова
Создание этой платформы обсудили бывшие политзаключенные, среди которых Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Шумков, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз и Николай Карпюк.
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"Вова Балух уже пришел в себя, Саша Шумков тоже с нами. Встретились с собратьями, чтобы сделать общую платформу освобождения политзаключенных", – написал Сенцов.
Бывшие украинские пленные анонсировали платформу политзаключенных / Фото Олега Сенцова
Кроме того, он пригласил присоединиться к созданию платформы всех желающих.
Приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных, общественные организации и другие учреждения. Только вместе мы сможем вытащить из-за решетки всех украинских пленных, заложников и политзаключенных!
– закончил сообщение украинский режиссер.
Олег Сенцов вместе с бывшими пленными / Фото Олег Сенцов
Сколько украинских политзаключенных до сих пор за границей
- Сейчас на территории России, оккупированном Донбассе и в Крыму находятся около 300 политзаключенных из Украины, в отношении которых постоянно происходят нарушения прав.
- Кроме пленных украинцев на оккупированном Донбассе есть 258 человек, которых считают пропавшими без вести.
- Украина на всех встречах в Минске говорит о необходимости освобождения узников из российского плена. Однако представители Кремля блокируют переговоры по этому вопросу.
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