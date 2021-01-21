Палата представителей Конгресса США планирует 22 января официально передать в Сенат статью по импичменту Дональда Трампа. После этого верхняя палата должна начать рассмотрение дела.

Демократы намерены обеспечить справедливое судебное разбирательство в верхней палате. Об этом ссылаясь на ознакомленные с процессом источники сообщает CNN.

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В статье говорится, что усложняющим фактором является то, что бывший президент Дональд Трамп до сих пор не имеет адвоката, который может представлять его на судебном процессе.

В то же время демократы надеются убедить отдельных сенаторов-республиканцев проголосовать за наказание Дональда Трампа.

Кроме того, законодатели обсуждают способы обеспечения более быстрого процесса судебного разбирательства дела для того, чтобы не перегрузить повестку дня. Согласно информации издания, сейчас необходимо, чтобы Сенат утвердил кандидатов на ключевые посты в новом правительстве.

Что известно о второй попытке импичмента Трампа

6 января в США произошли массовые беспорядки – сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, когда Конгресс США собирался утвердить победу Джо Байдена на выборах президента.

В результате протеста погибли 5 человек. После беспорядков в Вашингтоне Трампа захотели привлечь к ответственности.

В Конгрессе предложили отстранить его от власти до окончания действия президентских полномочий. Объявить Трампу импичмент призвала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Беспорядки в США / инфографика 24 канала