Американские сенаторы от республиканской партии призвали президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ввести новые санкции. Их нужно ввести против участников газотранспортного проекта "Северный поток-2".

В письме, адресованном администрации, законодатели отметили, что предложенные 19 февраля Госдепартаментом США санкции против "Северного потока-2" является недостаточно сильными.

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Этот проект делает союзников и партнеров в Европе уязвимыми к давлению Москвы. Об этом заявил один из подписантов письма.

Кстати! Россия планирует завершить строительство "Северного потока-2" до сентября 2021 года.

Доклад администрации Байдена

Администрация Джо Байдена обнародовала доклад "Временное стратегическое руководство в сфере национальной безопасности". Она содержит приоритеты новой администрации внутри страны и за рубежом.

Документ уделяет особое внимание Китаю, о котором говорится как о единственном конкуренте, потенциально способном объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для длительного вызова стабильной и открытой международной системе.

В Украине процветает коррупция

Украина по уровню соблюдения свобод остается частично свободной: реформы тормозятся, а коррупция процветает. Об этом идет речь в новом отчете международной правозащитной организации Freedom House.

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