Сенат США внес в законопроект о поддержке Украины правку относительно "Северного потока-2"
Сенат США отложил пересмотр законопроекта о поддержке Украины в Комитете по вопросам иностранных дел. В последний момент в него внесли правку, связанную с "Северным потоком-2".
Источник:Укринформ
Редактирование в отношении газопровода накануне внес сенатор Тед Круз. Именно поэтому его еще не успели обработать перед голосованием. Об этом сообщил старший член Комитета Джим Риш.
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Это вопрос Северного потока-2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все склонны к тому, чтобы решить эту проблему,
– подчеркнул политик.
По его словам, в администрацию президента отправили уже не одно письмо относительно трубопровода.
Джим Риш рассказал, что у писем была разная тональность, но одна цель. Он надеется, что на этом будут настаивать все, ведь времени почти не осталось.
"Северный поток-2": что известно
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода – строительство остановили. Однако через год его возобновили.
- В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.
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