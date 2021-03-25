Сенат США отложил пересмотр законопроекта о поддержке Украины в Комитете по вопросам иностранных дел. В последний момент в него внесли правку, связанную с "Северным потоком-2".

Редактирование в отношении газопровода накануне внес сенатор Тед Круз. Именно поэтому его еще не успели обработать перед голосованием. Об этом сообщил старший член Комитета Джим Риш.

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Это вопрос Северного потока-2, который мы поднимали снова и снова, и я думаю, мы все склонны к тому, чтобы решить эту проблему,

– подчеркнул политик.

По его словам, в администрацию президента отправили уже не одно письмо относительно трубопровода.

Джим Риш рассказал, что у писем была разная тональность, но одна цель. Он надеется, что на этом будут настаивать все, ведь времени почти не осталось.

Обратите внимание! Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против окончания строительства "Северного потока-2".