Сенат США смог преодолеть вето президента Дональда Трампа и разблокировать оборонный бюджет на 2021 год. Среди прочего он включает 250 миллионов долларов для Украины, а также новые санкции против России.

Для преодоления вето Трампа нужно было не менее 60 голосов сенаторов, а проект бюджета поддержали 80 голосами. Об этом сообщает издание CBS News.

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В общем оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает 740 миллиардов долларов на оборонную сферу. Это примерно в 20 раз больше, чем весь годовой государственный бюджет Украины.

Бюджет предусматривает выделение на оборонные нужды 250 миллионов долларов (более 7 миллиардов гривен), а также новые санкции против России и компаний, строящих "Северный поток-2".

Почему Трамп блокировал бюджет?

Американский президент ранее наложил вето на оборонный бюджет и заявил, что в нем нет "критических мер по защите национальной безопасности. Мол, такой бюджет будет "подарком" Китая и России.

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