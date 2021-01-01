Сенат США преодолел вето Трампа и разблокировал помощь для Украины
Сенат США смог преодолеть вето президента Дональда Трампа и разблокировать оборонный бюджет на 2021 год. Среди прочего он включает 250 миллионов долларов для Украины, а также новые санкции против России.
Для преодоления вето Трампа нужно было не менее 60 голосов сенаторов, а проект бюджета поддержали 80 голосами. Об этом сообщает издание CBS News.
Интересно Байден заявил, что команда Трампа блокирует передачу власти в США
В общем оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает 740 миллиардов долларов на оборонную сферу. Это примерно в 20 раз больше, чем весь годовой государственный бюджет Украины.
Бюджет предусматривает выделение на оборонные нужды 250 миллионов долларов (более 7 миллиардов гривен), а также новые санкции против России и компаний, строящих "Северный поток-2".
Почему Трамп блокировал бюджет?
Американский президент ранее наложил вето на оборонный бюджет и заявил, что в нем нет "критических мер по защите национальной безопасности. Мол, такой бюджет будет "подарком" Китая и России.
Как США оказывает помощь Украине
- Многомиллионная помощь для Украины в государственном бюджете США уже стала доброй традицией. Впрочем, фактически никаких денег Штаты Украине не предоставляют.
- За предусмотренные суммы Украина может заказывать у США вооружение. Кроме того, за них Штаты тренируют украинских военных и тому подобное.
Поделиться новостью