Кассационный административный суд Верховного Суда отменил указ президента об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение 30 дней.

Семочко восстановили в должности

Иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. А теперь Верховный суд принял решение, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

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Сергей Семочко требовал отменить указ пятого президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его от должности. Он убеждал, что указ незаконный, потому что во время увольнения он находился на больничном.

Однако 24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-главы Службы внешней разведки, отметив, что тот подал его с пропуском 30-дневного срока.

Тогда Семочко обжаловал это решение суда в Большой палате Верховного Суда. Она приняла позицию чиновника, обязав Кассационный админсуд рассмотреть дело, несмотря на нарушение сроков.

А уже 13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла вердикт.

Административный иск Семочко к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12 апреля 2019 года,

– говорится в сообщении.

В удовлетворении остальных исковых требований истцу отказано.