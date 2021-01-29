Собаки Джо Байдена и первой леди Джилл Байден переехали в Белый дом. Это событие вернуло Америку к древней традиции. Дело в том, что все президенты и их семьи привозили своих любимцев в Белый дом. Этого не сделал только Дональд Трамп.

Источник: "Голос Америки" на 24 канале

Овчарок президента США зовут Чемп и Мейджор. Первая леди США на своей твиттер-странице написала: "Чемп и Мейджор присоединились к нам в Белом доме".

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Сэкономленные деньги американцев

Американские семьи вместе сэкономили почти 1,5 триллиона долларов за 9 первых месяцев 2020 года. Это вдвое больше, чем за тот же период в 2019 году. Дело в том, что из-за пандемии люди не могли тратить деньги на путешествия, рестораны или концерты.

Ситуация с вакцинацией в США

В Соединенных Штатах сделали уже более 26 миллионов прививок от коронавируса. С тех пор, как Администрация Джо Байдена начала работу, в Штатах вакцинируют примерно 1 200 000 человек в сутки.

Переход General Motors на электромобили

Крупнейшая американская автомобильная компания General Motors заявила о грандиозных планах. Там хотят полностью прекратить производство дизельных и бензиновых автомобилей. Планируется, что к 2035 году весь их новый парк будет состоять из электромобилей.

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