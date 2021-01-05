Родственники ряда депутатов от партии "Слуга народа" в 2020 году якобы за собственные деньги купили элитные автомобили и квартиры в Киеве. Говорится о тех нардепах, которые до избрания в парламент не могли похвастаться большими доходами.

Семьи народных избранников приобрели автомобили Lexus, Mercedes-Benz, Toyota цене от 50 до 300 тысяч долларов. Об этом сообщает "Слидство.инфо".

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Семьи каких нардепов разбогатели в 2020 году

Когда член комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк стал депутатом Верховной Рады, то вместо жилья задекларировал только строительные материалы. Впоследствии – недостроенный дом. Автомобиля у него тогда не было.

Впрочем, уже в 2020 году отец нардепа купил новенький Lexus ES. По словам Нагорняка, покупку тот совершил за "собственные сбережения". Однако неясно откуда у мужчины могли взяться такие деньги.

Мать "слуги народа" Александра Горобца стала обладательницей Mercedes Benz G 500, который стоит до 300 тысяч долларов. Отметим, ранее женщина работала медиком, сейчас находится на пенсии.

У родителей и до этого были машины не дешевые. Они две продали и купили одну,

– объяснил Горобец.

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Член правоохранительного комитета Александр Дануца не имеет собственного жилья в Киеве. Он снимает номер в гостинице за государственные деньги. Впрочем, мать нардепа в 2020 году купила 2 однокомнатные квартиры в столице суммарной стоимостью 100 тысяч долларов.

"Моя сестра юрист, ее муж серьезный топ-менеджер. Это они заняли маме деньги", – подчеркнул нардеп.

Кроме того, жена нардепа Юрия Корявченкова купила Toyota Land Cruiser, который стоит от 80 до 250 тысяч долларов.