Бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили подозрение. СБУ вменяет ему создание незаконного вооруженного формирования.

По словам Семенченко, судебное заседание по делу состоится 26 марта в 17:00 в Печерском суде Киева.

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"Будет моя жена, мои дети и те побратимы, кто уже не на фронте и еще на свободе. Какое бы ни было решение суда, я готов. Слава Украине", – написал он.

Отметим, что Семенченко опровергает все обвинения. Кроме этого, он заверил, что "не намерен ехать за границу или скрываться от следствия."

Обратите внимание! Печерский суд Киева отправил других подозреваемых по этому делу – Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко – под круглосуточный домашний арест.

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