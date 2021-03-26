Семену Семенченко вручили подозрение
Бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили подозрение. СБУ вменяет ему создание незаконного вооруженного формирования.
Источник:Фейсбук Семена Семенченко
По словам Семенченко, судебное заседание по делу состоится 26 марта в 17:00 в Печерском суде Киева.
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"Будет моя жена, мои дети и те побратимы, кто уже не на фронте и еще на свободе. Какое бы ни было решение суда, я готов. Слава Украине", – написал он.
Отметим, что Семенченко опровергает все обвинения. Кроме этого, он заверил, что "не намерен ехать за границу или скрываться от следствия."
Дело Семенченко – Шевченко: что стоит знать
- Накануне в Службе безопасности Украины заявили, что прекратили деятельность так называемой "частной военной компании".
- В организации подозревают экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- В ведомстве подчеркнули, что ее деятельность была направлена на совершение тяжелых преступлений, в частности – против нацбезопасности Украины.
- Семенченко и Шевченко подозревают и в возможной организации противоправной схемы по ввозу военных запчастей из России.
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