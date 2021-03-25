Семенченко и Шевченко набирали бывших правоохранителей и военных для частных армий
В СБУ рассказали, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко зарегистрировали на территории одной из стран частную военную компанию. Украинских мужчин готовили к трудоустройству в иностранных государствах.
Источник:24 канал
Эти действия, которые фактически можно приравнять к наемничеству, запрещает законодательство Украины.
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