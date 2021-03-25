В СБУ рассказали, что Семен Семенченко и Евгений Шевченко зарегистрировали на территории одной из стран частную военную компанию. Украинских мужчин готовили к трудоустройству в иностранных государствах.

Эти действия, которые фактически можно приравнять к наемничеству, запрещает законодательство Украины. Новость дополняется