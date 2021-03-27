Семенченко, которого накануне арестовали, оказался в больнице
Семена Семенченко 26 марта решением суда взяли под стражу на 2 месяца. После оглашения приговора бывшего народного депутата госпитализировали. Адвокат жалуется, что его не пускают к подзащитному.
Источник:фейсбук Влада Добоша
Информацию о госпитализации Семенченко в телеграме сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.
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Семенченко оказался в больнице
По словам экс-нардепа, после решения суда об аресте Семенченко стало плохо, поэтому его госпитализировали.
Сейчас он находится в больнице под охраной и получает необходимую медицинскую помощь,
– отметил Мосийчук.
К нему не пускают адвоката
Информацию о госпитализации подтвердил и адвокат Влад Добош. Однако он пожаловался, что к Семенченко не пускают посетителей.
К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота – выходной день, и у них инструкция,
– написал Добош.
Адвокат добавил, что уже подал заявление о вмешательстве в работу защитника.
Дело Семенченко – Шевченко: основное
- Ранее Служба безопасности Украины заявила, что пресекли деятельность так называемой "частной военной компании".
- В ее организации подозревают экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- В ведомстве отметили, что ее деятельность "ПГК" была направлена на совершение тяжких преступлений, в частности – против нацбезопасности Украины.
- Поэтому Семенченко вручили уведомление о подозрении, а впоследствии избрали меру пресечения – отправили под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.
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