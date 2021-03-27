Семена Семенченко 26 марта решением суда взяли под стражу на 2 месяца. После оглашения приговора бывшего народного депутата госпитализировали. Адвокат жалуется, что его не пускают к подзащитному.

Информацию о госпитализации Семенченко в телеграме сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

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Семенченко оказался в больнице

По словам экс-нардепа, после решения суда об аресте Семенченко стало плохо, поэтому его госпитализировали.

Сейчас он находится в больнице под охраной и получает необходимую медицинскую помощь,

– отметил Мосийчук.

К нему не пускают адвоката

Информацию о госпитализации подтвердил и адвокат Влад Добош. Однако он пожаловался, что к Семенченко не пускают посетителей.

К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота – выходной день, и у них инструкция,

– написал Добош.

Адвокат добавил, что уже подал заявление о вмешательстве в работу защитника.

Дело Семенченко – Шевченко: основное