Бывшему нардепу Семену Семенченко и "внештатному агенту НАБУ" Евгению Шевченко сообщили о подозрении по созданию частной военной компании. В СБУ говорят, что они незаконно поставляли оружие. Сам Семенченко отвергает все обвинения и говорит, что всегда действовал в интересах Украины.

Свое видение ситуации Семенченко описал в фейсбуке. Он отметил, что на несколько дней взял выходные, отпраздновал день СБУ с товарищами, а тогда вышел на работу.

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Семенченко отвергает все обвинения СБУ

С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ самым страшным террористом. Информация о том, что меня арестовали и объявили о подозрении, не соответствует действительности. Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ,

– написал бывший нардеп.

Бывший нардеп сам готов приехать в СБУ, чтобы дать объяснения

Семенченко отметил, что отстаивал на судах интересы сотни репрессированных добровольцев, поэтому отстаивать себя – готов. Сейчас он сам едет в СБУ, чтобы дать объяснения.

Как украинский доброволец, один из первых, кто в 2014 взял в руки оружие для защиты своей страны, не собираюсь заворачиваться в "пледик", ехать за границу или прятаться от следствия,

– добавил Семенченко.

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