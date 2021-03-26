С удивлением узнал, что объявлен СБУ "самым страшным террористом", – Семенченко
Бывшему нардепу Семену Семенченко и "внештатному агенту НАБУ" Евгению Шевченко сообщили о подозрении по созданию частной военной компании. В СБУ говорят, что они незаконно поставляли оружие. Сам Семенченко отвергает все обвинения и говорит, что всегда действовал в интересах Украины.
Источник:Фейсбук Семена Семенченка
Свое видение ситуации Семенченко описал в фейсбуке. Он отметил, что на несколько дней взял выходные, отпраздновал день СБУ с товарищами, а тогда вышел на работу.
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Семенченко отвергает все обвинения СБУ
С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ самым страшным террористом. Информация о том, что меня арестовали и объявили о подозрении, не соответствует действительности. Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ,
– написал бывший нардеп.
Бывший нардеп сам готов приехать в СБУ, чтобы дать объяснения
Семенченко отметил, что отстаивал на судах интересы сотни репрессированных добровольцев, поэтому отстаивать себя – готов. Сейчас он сам едет в СБУ, чтобы дать объяснения.
Как украинский доброволец, один из первых, кто в 2014 взял в руки оружие для защиты своей страны, не собираюсь заворачиваться в "пледик", ехать за границу или прятаться от следствия,
– добавил Семенченко.
Что известно о деле против Шевченко и Семенченко
- В СБУ заявили, что прекратили деятельность ЧВК, которую организовали Шевченко и Семенченко.
- Деятельность организации была направлена на совершение тяжелых преступлений – в частности, против нацбезопасности Украины.
- Всего в ЧВК входили 150 человек.
- Будущих членов готовили на специальной тренировочной базе в Киевской области.
- Также Семенченко и Шевченко подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров из России.
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