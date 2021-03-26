Семен Семенченко является одним из самых загадочных украинских политиков. Полярными также являются оценки его деятельности. 24 канал разбирается в водовороте фактов и фейков в отношении этого лица и рассказывает биографию этого человека.

24 марта 2021 года, накануне собственного дня рождения, СБУ отчиталась о громком разоблачении и задержании бойцов частной военной компании DBC, работавшей от имени экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко. Эта информация "взорвалась" в информационном пространстве и вернула на первые полосы подзабытых героев. О биографии одного из фигурантов дела – Семена Семенченко.

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Биография Семена Семенченко

Будущий Семен Семенченко родился 6 июня 1974 года в Крыму – в Севастополе под именем Константин Гришин. После окончания школы юноша поступил в военно-морской институт, однако уже через несколько месяцев он был исключен из этого вуза. По словам самого Семенченко, из-за мировоззренческих разногласий, по другой версии – из-за скандала с уголовным привкусом.

Таинственное прошлое

В своей автобиографии политик путано, но красиво рассказывал, что учился на экономиста (по другой версии – кинорежиссера), однако доказательств того, что имеет высшее образование, не предоставил.

В юности начал воспитывать в себе волевые качества, мужество и выносливость, именно поэтому пошел учиться в Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. В 1993 г., после того, как стало понятно, что на флот я не смогу попасть, решил получить гражданскую специальность. Для начала 90-х наиболее актуальным было глубокое понимание экономических процессов, имевших место в Украине и мире. Я перевелся в Севастопольский национальный технический университет на факультет финансов. Именно здесь получал финансовое образование, которое мне понадобилось в 1998 г., когда я решил самостоятельно заботиться о своем благосостоянии и благополучии своих родных и близких,

– Семен Семенченко рассказывает о своей юности в автобиографии версии 2014 года.

На сайте ЦИК в профайле Семенченко указано о полном, но среднем образовании и не содержится никаких упоминаний о высшем.

В 1996 году Семенченко оказался в СИЗО, где провел 8 месяцев. По его словам, он стал "жертвой милицейского произвола" и был осужден по сейчас декриминализированной статье, поскольку якобы отказался свидетельствовать о неназванном преступлении.

Впрочем, есть другие версии. Несколько лет назад на youTube были залиты ролики с так называемым "следственным экспериментом", на которых юноша очень похожий не Семенченко рассказывает о своей причастности к двойному убийству. Эту тему подхватил российский пропагандист Шарий. Веры преступнику, который сейчас находится в розыске, не было, если бы не кадры видео. Вероятно, пленки хранились в Крыму и стали добычей оккупантов, которые впоследствии передали их своему агенту.

Факты криминального прошлого подтвердил скандальный журналист Владимир Бойко и даже привел сведения дактилоскопической экспертизы будущего Семена Семенченко.

Наконец в 2019 году не смог дальше молчать генерал Аброськин. Оказалось, что он был тем самым юным следователем, который вел дело об убийствах, где подозреваемым был Семенченко, но не довел его до ума несмотря на признание последним вины.

Генерал Аброськин вспоминает, как был капитаном и преследовал Семена Семенченко, который тогда был Константином Гришиным:

Прервать обет молчания и излить душу Аброськин решил на фейсбуке после увольнения с высокой должности полицейского и никаких реальных последствий этот "широкий жест" не имел. Также генерал не объяснил, почему все знал и молчал. Похоже, полицейский так же "крышевал" своего коллегу Юрия Голубана – бывшего бойца отряда террористов "Восток".

Вероятно, из-за проблем с законом Гришин-Семенченко решил оставить малую родину и перебраться на Донбасс, где у него были родственники. В Донецке он женился и начал собственный бизнес. Его профилем стало спутниковое телевидение – его компания занималась установкой спутниковых антенн в Донецкой области, помогала в этом жена и другие родственники. Бизнес был довольно успешным, кроме того, Семенченко "вел" несколько "ГОшек".

Человек в балаклаве

Жизнь бизнесмена средней руки коренным образом изменилась в 2014 году, когда на Донетчину пришел "русский мир". Тогда Семенченко организовал отряды самообороны, которые сначала участвовали в мирных проукраинских акциях протеста, а затем взяли оружие в руки, чтобы противостоять российской агрессии.

Семен Семенченко непонятно что делает в захваченном пророссийскими силами здании Донецкой ОГА:

В январе 2014 года он стал героем соцсетей и окончательно – Семеном Семенченко. Человек в балаклаве, который рассказал в фейсбуке о противостоянии с "русским миром" на Донбассе, быстро стал символом борьбы украинцев с агрессией.

Наш батальон освободил несколько районов Донецкой области от "ДНР", когда мы срывали сепаратистские флаги, захватывали отделения милиции, которые присягнули сепаратистам. Именно поэтому сейчас в Великоновоселковском, частично в Добропольском, Красноармейском и других районах нет "ДНР", там – Украина,

– Семен Семенченко в дистанционном интервью "Радио Свобода" рассказывает о своей борьбе.

Также батальон "Донбасс" освобождал от российских прокси Лисичанск и Попасную, принимал участие в боевых действиях под Славянском, в боях возле Артемовска (ныне Бахмут), Карловки, Иловайска.

Под Карловкой Семенченко при невыясненных обстоятельствах ранили и его срочно эвакуировали с места боевых действий.

Легендарное интервью Семена Семенченко 3 сентября 2014 года:

За свои подвиги Семен Семенченко получил от президента Украины Петра Порошенко Орден Богдана Хмельницкого III степени. Награду вместе с наградным оружием лично вручал Семенченко тогдашний премьер Арсений Яценюк. Тогда же Семенченко снял балаклаву и рассекретил свою личность.

Герой или самозванец

Это было трудное, но романтическое время. Украинская армия, милиция и спецслужбы стараниями режима Януковича и агентов Кремля находились в плачевном состоянии и в лучшем случае самоустранились, в худшем – перешли на сторону врага.

В таких условиях люди, которые не испугались врага и бросили ему вызов, стали национальными героями. Правда, среди них было немало авантюристов и аферистов, пытавшихся использовать сложные обстоятельства для собственного пиара и обогащения. Одним из таких был, например, Олег Ляшко. Специально для нардепа снимали постановочные бои и делали срежиссированные акции.

В подобном обвиняли и Семена Семенченко. В соцсетях неоднократно писали, что свои ролики и фотосессии он проводил не на фронте, а под Киевом в Новых Петровцах. Также комбата обвинили в профессиональном несоответствии военной должности. Впоследствии в эфиры телеканалов прорвались его сослуживцы, которые заявили, что Семенченко был лишь символом батальона "Донбасс" или даже маскотом, занимающимся его пиаром и собиравшим народные пожертвования на него. Комбат в ответ говорил, что это либо российская дезинформация, либо попытки оскорбленных и разоблаченных на военных преступлениях бывших собратьев отомстить.



Семен Семенченко против "барыг" / Фото пользователя фейсбука Serge Bars

Довольно быстро обвинения в отношении Семена Семенченко перешли из соцсетей и телеэкранов в судебную плоскость. В ходе расследования выяснилось, что Семенченко не принимал военную присягу, не является офицером и звание капитана ему присвоили незаконно, так же как впоследствии – майора и даже подполковника (так сам Семенченко называл себя некоторое время в соцсетях).

Было установлено, что в МВД Семенченко без проверки фактически поверили на слово, что он является капитан-лейтенантом запаса ВМС и переаттестовали его в капитана Нацгвардии и выдали временное удостоверение. Сделано это было якобы по указаниям советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

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Отметим, что в те бурные времена это был далеко не единичный случай. Глава МВД Арсен Аваков в 2014 году пытался создать собственную армию и привлекал в нее аферистов всех видов. Так, стараниями Авакова в герои были записаны ранее судимые действующий и бывший нардепы Илья Кива и Евгений Дейдей, а также немало других персонажей, чью биографию еще только предстоит исследовать и дать правовую оценку.

Именно по временному удостоверению Семенченко НЕЗАКОННО выдали оружие и отправили на фронт. Также не проводилась проверка Семенченко перед награждением его орденом, похоже, комбат тогда просто не имел паспорта.

Все эти сведения вызвали большой скандал и долгий суд – Семенченко был разжалован до рядового, но продолжил бороться в судах и обвинять во всем российских агентов и лично президента Порошенко. Лишь в конце 2020 года Верховный Суд окончательно лишил ветерана офицерского звания.

Политическая карьера

Семен Семенченко на то время имел полное право назвать судебные разборки политическим преследованием, ведь с конца 2014 года получил мандат народного депутата и изрядно насолил президенту Порошенко.

Довольно неожиданно для всех Семенченко оказался под вторым номером в списках партии "Самопомич", которая стала одним из победителей парламентских выборов-2014.

В партии "Самопомич" бывший комбат был эдакой белой вороной, был далек от парламентаризма и больше интересовался практическими вопросами и акциями.

Вершина парламентской деятельности Семенченко – эпизод с дымовой шашкой:

В 2015 году Семенченко стал активным критиком политики Порошенко по умиротворению террористов, он решительно осудил кабальные для Украины Минские соглашения и требовал внесения изменений в Конституцию.

В конце 2015-го Семенченко заменил во втором туре выборов мэра Кривого Рога кандидата от своей партии Милобога и попытался совершить революцию в этом райцентре. Впрочем, тогда многолетний хозяин города – кадровый регионал Юрий Вилкул устоял.

Семенченко был одним из инициаторов так называемой "блокады ОРДЛО" и одним из первых громко заявил о кулуарных договоренностях между режимом Порошенко, террористам и их российскими кураторами. Под давлением общественности и благодаря решительным действиям ветеранов во главе с Семенченко президент вынужден был признать необходимость блокады.

Эпизод блокады – Аброськин vs Семенченко:

Когда протесты переместились в Киев осенью 2017 года – Семенченко стал одним из его лидеров и свидетелей жестокого разгона палаточного городка возле Верховной Рады 3 марта 2018 года. Тогда Семен Семенченко дождался обвинений в государственной измене и работе на российские спецслужбы. Их озвучил лично премьер Гройсман. Правда, никаких последствий для Семенченко эти слова не имели, а разговоры о возможном снятии депутатской неприкосновенности так и остались слухами.

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В конце 2018 года Семен Семенченко становится главной новостью грузинских СМИ. Спецслужбы этого государства задержали украинского нардепа вместе с группой товарищей и оружием. По мнению грузинских спецслужб, эта группа планировала теракт в Тбилиси во время акций протеста. Впрочем, историю после вмешательства дипломатов замяли и Семенченко вернулся на родину.



Комбат на блокаде / Фото – фейсбук Семена Семенченко

После грузинских событий Семен Семенченко отошел в тень, в 2019 году закончились его полномочия народного депутата, а в Верховную Раду 9 созыва он не попал. Перед этим Семенченко оставил "Самопомич", а его новый политический проект "не взлетел".

Семенченко, Шевченко и СБУ

В это время куда громче звучало имя его бывшего водителя времен "Донбасса" Евгения Шевченко. Он на правах "агента НАБУ" был фигурантом многих коррупционных скандалов и разоблачений. Именно благодаря Шевченко удалось разоблачить масштабную коррупцию в "Укроборонпроме" (так называемый "Свинарчукгейт"), а также задержать на горячем с рекордной взяткой в 6 миллионов долларов симпатиков бывшего министра экологии Злочевского.

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В 2020–2021 годах Шевченко дал несколько громких интервью и обвинил в коррупции уже окружение президента Зеленского и неожиданно оказался осведомленным в деталях так называемой операции по захвату вагнеровцев.

Популярности Шевченко добавило задержание 24 марта 2021 года силами спецназовцев СБУ участников его частной военной компании (ЧВК).

Собрат Семена Семенченко Егор Соболев требует доказательств:

Собственно, создание ЧВК не является преступлением в Украине, но хранение арсенала оружия, в частности, тяжелого, уже имеет признаки уголовного правонарушения.Причастным к этому делу СБУ называет и Семена Семенченко. Сейчас ему в очередной раз придется отстаивать свой взгляд на данное событие в суде.