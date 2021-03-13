В американском Миннеаполисе в штате Миннесота семье погибшего афроамериканца Джорджа Флойда выплатят 27 миллионов долларов. Мужчину убили копы при задержании в 2020 году.

Такое решение приняли 12 марта на закрытом заседании городского совета. Кроме того, семья должна пожертвовать 500 тысяч долларов общине. Читайте также В США начался суд над экс-полицейским, подозреваемым в убийстве Флойда Что этому предшествовало Перед тем начался суд над бывшим полицейским Дереком Шовеном, от рук которого погиб Флойд.

Ему предъявили обвинение в убийстве второй степени, непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени. Хотя сам коп вину не признает. Официально о выплатах должны объявить на совместной пресс-конференции поверенных, представляющих семью Флойда, мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея и членов горсовета. Гибель Флойда: коротко Полиция задержала Флойда 25 мая 2020 года за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.

Один из копов применил удушающий прием, став Флойду коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, но коп держал так мужчину 5 минут.

Флойд умолял о помощи, но потом затих.

Тогда полицейские и вызвали медиков, однако было уже поздно.

После этого в США вспыхнули масштабные протесты, которые переросли в беспорядки и мародерство.