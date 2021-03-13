Семье убитого афроамериканца Флойда заплатят 27 миллионов долларов
В американском Миннеаполисе в штате Миннесота семье погибшего афроамериканца Джорджа Флойда выплатят 27 миллионов долларов. Мужчину убили копы при задержании в 2020 году.
Источник:NBC
Такое решение приняли 12 марта на закрытом заседании городского совета. Кроме того, семья должна пожертвовать 500 тысяч долларов общине.
Читайте также В США начался суд над экс-полицейским, подозреваемым в убийстве Флойда
Что этому предшествовало
- Перед тем начался суд над бывшим полицейским Дереком Шовеном, от рук которого погиб Флойд.
- Ему предъявили обвинение в убийстве второй степени, непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени. Хотя сам коп вину не признает.
Официально о выплатах должны объявить на совместной пресс-конференции поверенных, представляющих семью Флойда, мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея и членов горсовета.
Гибель Флойда: коротко
- Полиция задержала Флойда 25 мая 2020 года за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Один из копов применил удушающий прием, став Флойду коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, но коп держал так мужчину 5 минут.
- Флойд умолял о помощи, но потом затих.
- Тогда полицейские и вызвали медиков, однако было уже поздно.
- После этого в США вспыхнули масштабные протесты, которые переросли в беспорядки и мародерство.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter