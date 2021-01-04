К убийству журналиста Павла Шеремета могут быть причастны спецслужбы Беларуси. Это не исключает его сестра Оксана Мозгунова.

Несмотря на новую версию убийства Шеремета, его семья утвердила, что к подрыву журналиста причастны "не простые смертные". Об этом сообщили на сайте "Сегодня".

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Легче не станет

По ее словам, она уже 150 раз думала о том, кто и почему убил журналиста.

Одни говорят, что убийцы – из Беларуси, вторые утверждают, что из России, третьи уверены, что из Украины. Кто бы это ни был, нам от этого легче не станет,

– отметила Мозгунова.

Шеремет не приезжал в Беларусь

Женщина отметила, что в последние годы Шеремет "не трогал Беларусь", даже не приезжал туда. "Есть много разногласий, есть ряд версий. Но я уверена, что этим занимались не простые смертные", – подчеркнула Мозгунова.

Что известно о белорусских записях

Сегодня, 4 января, белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись сделали 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В то же время в Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста и расследуют их.

Убийство журналиста Шеремета: коротко