Его убили не простые смертные: в семье Шеремета отреагировали на "белорусские записи"
К убийству журналиста Павла Шеремета могут быть причастны спецслужбы Беларуси. Это не исключает его сестра Оксана Мозгунова.
Несмотря на новую версию убийства Шеремета, его семья утвердила, что к подрыву журналиста причастны "не простые смертные". Об этом сообщили на сайте "Сегодня".
К теме "Белорусские записи не повлияют на статус Антоненко, Кузьменко и Дугарь, – Геращенко
Легче не станет
По ее словам, она уже 150 раз думала о том, кто и почему убил журналиста.
Одни говорят, что убийцы – из Беларуси, вторые утверждают, что из России, третьи уверены, что из Украины. Кто бы это ни был, нам от этого легче не станет,
– отметила Мозгунова.
Шеремет не приезжал в Беларусь
Женщина отметила, что в последние годы Шеремет "не трогал Беларусь", даже не приезжал туда. "Есть много разногласий, есть ряд версий. Но я уверена, что этим занимались не простые смертные", – подчеркнула Мозгунова.
Что известно о белорусских записях
Сегодня, 4 января, белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись сделали 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.
В то же время в Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста и расследуют их.
Убийство журналиста Шеремета: коротко
- Погиб Павел Шеремет в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- В Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- В конце мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще 2 подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Их дело рассматривает суд присяжных.
- Антоненко находится под стражей. Кузьменко находится под домашним арестом, Дугарь – под залогом.
Поделиться новостью